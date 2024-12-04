Анджеліна Джолі відповіла на "найбожевільніше запитання"

Наразі зірка екрану активно рекламує свій новий фільм "Марія". Байопік розповідає про останні дні життя оперної співачки Марії Каллас.

49-річна американська акторка Анджеліна Джолі розповіла про "найбожевільніше" запитання, яке її поставили репортери в інтервʼю. Про це пише The Sunday Times.

Джолі обговорювала свій образ легендарної грецької оперної співачки Марії Каллас у байопіку "Марія". Вона раніше також знімалася в ролі покійної супермоделі Джії Каранджі у фільмі "Джія" (1998) та відомої французької журналістки Маріан Перл у фільмі "Могутнє серце" (2007).

Але коли її запитали про потенціал байопіка про її власну кар’єру, Джолі швидко відкинула цю ідею.

"Це отримує нагороду за найбожевільніше запитання. Коли ти публічна людина і граєш [когось іншого], ти усвідомлюєш, як ти не хочеш, щоб хтось інтерпретував твоє життя або думав, що він розуміє твоє життя, тому ми намагалися бути вдумливими [з Марією]. Будемо сподіватися, що про моє життя не йдеться", — сказала вона.

Анджеліна Джолі в ролі Марії Каллас Фото: Pablo Larrain

Також Енджі розповіла про старіння в Голлівуді та про те, чи вплинуло це на ролі, які їй пропонують.

"З віком я маю кращу роботу. Я не думаю про це з точки зору запропонованих ролей, а з точки зору життєвого досвіду, який ви вносите", — зізналася знаменитість.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі приміряла чорну вінтажну сукню.

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