Від "Лари Крофт" до "Марії": топ 7 фільмів з Анджеліною Джолі (відео)
Напередодні в прокат вийшов фільм "Марія" про грецьку оперну діву Марію Каллас з Джолі в головній ролі. Пригадуємо інші картини, родзинкою яких стала Енджі.
Голлівудська акторка Анджеліна Джолі відома своєю благодійною діяльністю, власним ательє, скандальним розлученням з Бредом Піттом, від якого виховує шістьох дітей, проте найбільший слід зірка залишила в кіноіндустрії. Фокус розповідає про топ 7 фільмів, де зіграла Джолі.
"Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" (2001)
Анджеліна Джолі грає Лару Крофт, шукачку пригод, яка розгадує стародавні загадки й бореться з ворогами, щоб зберегти потужний артефакт.
"Містер і місіс Сміт" (2005)
Подружня пара, яка приховує, що обидва працюють найманими вбивцями, стикається з випробуваннями, коли їхні місії перетинаються. У головних ролях — Бред Пітт та Анджеліна Джолі. Саме на зйомках цього фільму, за чутками, зародився їхній роман, поки актор ще був у шлюбі з Дженніфер Еністон.
Згодом Джолі та Пітт також зіграли подружню пару в драмі "Біля моря" (2015), незадовго до свого розриву.
"Вічні" (2021)
Супергеройський фільм Marvel, де розповідається про групу безсмертних істот, створених космічними Целестіалами для захисту Землі від монстрів Девіантів.
Анджеліна Джолі грає Тену, воїтельку з неймовірними бойовими здібностями, яка створює енергетичну зброю. Її персонаж сильний, але зворушливий, адже Тена бореться з ментальними труднощами через накопичену пам’ять про тисячоліття.
"Особливо небезпечний" (2008)
Діяльність секретної організації змінює життя молодого офісного працівника, а героїня Анджеліни Джолі стає його наставником у світі вбивць.
"Солт" (2010)
Агентка ЦРУ Евелін Солт (Джолі) змушена доводити свою невинуватість, коли її звинувачують у шпигунстві на користь Росії.
"Малефісента" (2014)
Переосмислення історії "Сплячої красуні", де Анджеліна Джолі грає чарівницю Малефісенту, показуючи її складний характер і мотиви.
"Перерване життя" (1999)
Глибока драма про жінок у психіатричній лікарні, за яку Анджеліна Джолі отримала "Оскар". Вона виконала роль бунтівної пацієнтки. У картині також зʼявилася Вайнона Райдер.
Нагадаємо, дітей Анджеліни Джолі помітили на рідкісній прогулянці.
Також Фокус писав про рецензію на фільм "Марія" з Анджеліною Джолі в головній ролі.