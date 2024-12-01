Від "Лари Крофт" до "Марії": топ 7 фільмів з Анджеліною Джолі (відео)

Напередодні в прокат вийшов фільм "Марія" про грецьку оперну діву Марію Каллас з Джолі в головній ролі. Пригадуємо інші картини, родзинкою яких стала Енджі.

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі відома своєю благодійною діяльністю, власним ательє, скандальним розлученням з Бредом Піттом, від якого виховує шістьох дітей, проте найбільший слід зірка залишила в кіноіндустрії. Фокус розповідає про топ 7 фільмів, де зіграла Джолі.

"Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" (2001)

Анджеліна Джолі грає Лару Крофт, шукачку пригод, яка розгадує стародавні загадки й бореться з ворогами, щоб зберегти потужний артефакт.

Трейлер фільму "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць"

"Містер і місіс Сміт" (2005)

Подружня пара, яка приховує, що обидва працюють найманими вбивцями, стикається з випробуваннями, коли їхні місії перетинаються. У головних ролях — Бред Пітт та Анджеліна Джолі. Саме на зйомках цього фільму, за чутками, зародився їхній роман, поки актор ще був у шлюбі з Дженніфер Еністон.

Згодом Джолі та Пітт також зіграли подружню пару в драмі "Біля моря" (2015), незадовго до свого розриву.

Трейлер фільму "Містер і місіс Сміт"

"Вічні" (2021)

Супергеройський фільм Marvel, де розповідається про групу безсмертних істот, створених космічними Целестіалами для захисту Землі від монстрів Девіантів.

Анджеліна Джолі грає Тену, воїтельку з неймовірними бойовими здібностями, яка створює енергетичну зброю. Її персонаж сильний, але зворушливий, адже Тена бореться з ментальними труднощами через накопичену пам’ять про тисячоліття.

Трейлер фільму "Вічні"

"Особливо небезпечний" (2008)

Діяльність секретної організації змінює життя молодого офісного працівника, а героїня Анджеліни Джолі стає його наставником у світі вбивць.

Трейлер фільму "Особливо небезпечний"

"Солт" (2010)

Агентка ЦРУ Евелін Солт (Джолі) змушена доводити свою невинуватість, коли її звинувачують у шпигунстві на користь Росії.

Трейлер фільму "Солт"

"Малефісента" (2014)

Переосмислення історії "Сплячої красуні", де Анджеліна Джолі грає чарівницю Малефісенту, показуючи її складний характер і мотиви.

Трейлер фільму "Малефісента"

"Перерване життя" (1999)

Глибока драма про жінок у психіатричній лікарні, за яку Анджеліна Джолі отримала "Оскар". Вона виконала роль бунтівної пацієнтки. У картині також зʼявилася Вайнона Райдер.

Трейлер фільму "Перерване життя"

Нагадаємо, дітей Анджеліни Джолі помітили на рідкісній прогулянці.

Також Фокус писав про рецензію на фільм "Марія" з Анджеліною Джолі в головній ролі.