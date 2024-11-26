Близнюків Анджеліни Джолі помітили на рідкісній прогулянці (фото)

Окрім Нокса та Вівʼєн, Джолі та Пітт стали батьками доньки Шайло та всиновили ще трьох дітей. Жоден з них наразі не хоче публічності.

Дітей Бреда Пітта та Анджеліни Джолі помітили на рідкісній прогулянці. Про це пише Daily Mail.

16-річні близнюки Нокс і Вів'єн вийшли у світ у Лос-Анджелесі.

Вони разом вирушили за продуктами – через кілька днів після того, як Нокс зʼявився на червоній доріжці зі своєю зірковою мамою на Governors Awards 2024.

Нокс був одягнений у зелену футболку і сірі шорти. А Вів’єн одягла пудрово-блакитний светр і джинси.

Нокс та Вівʼєн Джолі-Пітт

У Джолі та Пітта також є біологічна донька Шайло, якій у цьому році виповнилося 18 років. Окрім них, експара всиновила Меддокса, 22, Пакса, 20, та доньку Захару, 19.

Вихід близнюків стався після того, як з’ясувалося, що поява Анджеліни та Нокса Джолі-Пітта під руку на церемонії Governors Awards була "дивною" для Пітта, за словами інсайдерів, які звинуватили акторку у використанні прогулянок зі своїми дітьми, щоб "залізти під шкіру свого колишнього чоловіка".

"Бред бачить своїх дітей лише тоді, коли вони йдуть по килиму зі своєю мамою, і час цього не може бути більш підозрілим, враховуючи, що щойно було вирішено, що він і Енджі прямують до суду", — розповів інсайдер.

Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Getty Images

Колишня дружина Бреда Пітта говорила, що жоден з їхніх дітей "не хоче опинитися перед камерою в цей час" і не хоче займатися акторством.

"Вони досить приватні. Шайло надзвичайно приватна. Вони не народжені для приватного життя, чи не так? Тому я сподіваюся, що вони зможуть це зрозуміти, коли будуть рости", — зазначила Енджі.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі відвідала кінофестиваль у Турині сама.

Також Фокус писав про плани Бреда Пітта на День подяки з його дівчиною Інес де Рамон.