Бред Пітт проведе День подяки з Інес де Рамон: що вони планують робити

Актор продовжує судитися з Анджеліною Джолі. Разом з цим у нього розвиваються нові стосунки.

Голлівудський актор Бред Пітт і його дівчина Інес де Рамон планують разом провести час цього Дня подяки 28 листопада 2024. Про це пише People.

Джерело розповіло, що цього року пара "проводитиме День подяки разом і хоче бути затишними зі своїми родинами".

"Вони обоє люблять готувати і будуть готувати для всіх", — сказав інсайдер.

31-річна Де Рамон і 60-річний Пітт викликали чутки про роман ще у листопаді 2022 року, проте офіційно дебютували на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю у вересні 2024.

Інес де Рамон та Бред Пітт Фото: Getty Images

Дизайнерка ювелірних прикрас раніше була одружена із зіркою "Щоденників вампіра" Полом Веслі. Вони розлучилися у 2022 році.

Інес де Рамон та Бред Пітт Фото: Getty Images

Зі свого боку, Пітт одружився з Анджеліною Джолі в серпні 2014 року, але двоє подали на розлучення через два роки. У колишньої пари є шестеро дітей — Меддокс, 23, Пакс, 20, Захара, 19, Шайло, 18, і 16-річні близнюки Нокс і Вів'єн. Голлівудські зірки досі продовжують судитися через спільний бізнес у Франції, а саме виноробню Château Mirval.

Нагадаємо, Бред Пітт відреагував на появу Анджеліни Джолі на червоній доріжці з їхнім сином Ноксом.

Також Фокус писав про те, як Бред Пітт знепритомнів на зйомках фільму.