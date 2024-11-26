Брэд Питт проведет День благодарения с Инес де Рамон: что они планируют делать

Актер продолжает судиться с Анджелиной Джоли. Вместе с этим у него развиваются новые отношения.

Голливудский актер Брэд Питт и его девушка Инес де Рамон планируют вместе провести время этого Дня благодарения 28 ноября 2024 года. Об этом пишет People.

Источник рассказал, что в этом году пара "будет проводить День благодарения вместе и хочет быть уютными со своими семьями".

"Они оба любят готовить и будут готовить для всех", — сказал инсайдер.

31-летняя Де Рамон и 60-летний Питт вызвали слухи о романе еще в ноябре 2022 года, однако официально дебютировали на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в сентябре 2024 года.

Инес де Рамон и Брэд Питт Фото: Getty Images

Дизайнер ювелирных украшений ранее была замужем за звездой "Дневников вампира" Полом Уэсли. Они развелись в 2022 году.

Инес де Рамон и Брэд Питт Фото: Getty Images

В свою очередь, Питт женился на Анджелине Джоли в августе 2014 года, но двое подали на развод через два года. У бывшей пары есть шестеро детей — Мэддокс, 23, Пакс, 20, Захара, 19, Шайло, 18, и 16-летние близнецы Нокс и Вивьен. Голливудские звезды до сих пор продолжают судиться из-за совместного бизнеса во Франции, а именно винодельни Château Mirval.

Напомним, Брэд Питт отреагировал на появление Анджелины Джоли на красной дорожке с их сыном Ноксом.

Также Фокус писал о том, как Брэд Питт потерял сознание на съемках фильма.