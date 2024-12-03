Анджеліна Джолі у вінтажній сукні отримала нагороду Gotham Awards (фото)

Фільм "Марія" з Джолі в головній ролі вийшов на широкі екрани наприкінці листопада. Голлівудська зірка втілила образ оперної співачки Марії Каллас.

49-річна американська акторка Анджеліна Джолі продемонструвала елегантний образ, відвідавши зіркову церемонію вручення нагород Gotham Awards на Cipriani Wall Street у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Колишня дружина Бреда Пітта отримала на заході нагороду Performer Tribute за роль у фільмі "Марія", у якому втілила роль грецької оперної співачки Марії Каллас.

Джолі зʼявилася у чорній вінтажній сукні Pierre Balmain з газару та оксамиту 1969 року. На руці акторки була золота прикраса Line Vautrin з 1950-их.

Голлівудська зірка поєднала свій наряд з парою туфлів на платформі з ремінцями. Енджі розпустила своє довге світле волосся та зробила легкий макіяж.

Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

34-та щорічна церемонія вручення нагород Gotham Awards знаменує собою офіційний старт сезону нагородження 2024-2025 років. Найближчими місяцями буде багато червоних доріжок та зіркових виходів.

Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Режисером "Марії" став Пабло Ларрайн. На широкі екрани біографічна картина вийшла 27 листопада, а на Netflix зʼявиться 11 грудня. Фільм розповідає про останні дні життя оперної співачки.

Трейлер фільму "Марія"

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