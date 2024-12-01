Анджеліна Джолі зізналася, чим є для неї материнство та родина

Зірка екрану стала матірʼю для шести дітей, трьох з яких всиновила. Енджі розповіла, на якому місці для неї родина.

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі зізналася, що бути матірʼю для неї "це все" на тлі розлучення з колишнім чоловіком Бредом Піттом. Про це пише The Sunday Times.

Зірка екрану народила та всиновила з Піттом Меддокса, 23, Пакса, 21, Захару, 19, Шайло, 18, а також близнюків Нокса та Вів’єн, 16. Останні троє — біологічні діти експари.

Джолі та її колишній коханий одружилася у 2014 році, але акторка подала на розлучення у 2016 році, а у 2019 році їх оголосили неодруженими. Проте досі Анджеліна і Бред судяться через їхній французький маєток-виноробню.

Розмовляючи з The Times про роль оперної співачки Марії Каллас у фільмі Netflix, Енджі також згадала про самотність її героїні протягом багатьох років.

"Я цього не відчуваю, тому що у мене є сім'я. У Марії не було сім’ї, тому її робота була всім. Моя робота — це ще не все. Бути матірʼю — це все", — сказала знаменитість.

Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Getty Images

Джолі додала, що вона "вдячна, що цей фільм дав їй час зупинитися, навчитися, послухати та оцінити".

Щодо Бреда Пітта, то він погано ладнає зі своїми шістьма дітьми, а Шайло і Вів’єн відмовилися від знаменитого прізвища.

Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Getty Images

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