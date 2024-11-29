"Малобюджетно": Анджеліну Джолі розкритикували через нову обкладинку (фото)

Зірка прикрасила обкладинку грудневого випуску Vogue Мексика. Вона розповіла про те, як звільнила свій "приватний біль", натякнувши на розрив з колишнім чоловіком Бредом Піттом.

Зйомку Анджеліни Джолі для мексиканського Vogue розкритикували користувачі мережі. Про це пише Daily Mail.

Багато шанувальників голлівудської зірки не були вражені її новою обкладинкою глянцю, стверджуючи, що ексдружина Бреда Пітта виглядала на ній "сумно".

Енджі прикрасила обкладинку грудневого випуску журналу, у якому вона розповіла про те, як звільнила свій "приватний біль", натякнувши на розрив з колишнім чоловіком Бредом Піттом.

Джолі розлучилася зі зіркою фільму "Троя" після скандального інциденту в літаку у 2016 році, під час якого начебто Бред у стані алкогольного спʼяніння ображав дружину та їхнього сина. У своєму інтерв'ю Анджеліна розповіла, як використала свою майбутню роль оперної співачки Марії Каллас у новому байопіку, щоб впоратися з болем.

На обкладинці, знятій фотографом Деном Мартенсеном, Джолі постала в чорній сукні від Dior, в її похмурий вираз обличчя та розпущене волосся створювали меланхолійний образ.

Анджеліна Джолі

Шанувальники розкритикували "неприємну" обкладинку, написавши: "Вона тут виглядає дуже сумною, ніби отримала найгіршу новину перед тим, як вийти на знімальний майданчик".

"Погано", "Це досить невтішний знімок Анджеліни Джолі. Не найкращий ракурс. З огляду на це, мені подобається колір і простота всього цього", — пишуть користувачі мережі.

Інший коментатор сказав, що зображення виглядає "настільки малобюджетним".

Анджеліна Джолі

У новому інтерв’ю Анджеліна Джолі розповіла про свою останню роль і пояснила, як опера змусила її відвідати "найглибші частини себе".

Нагадаємо, репер, якому приписували роман з Джолі, відповів на чутки.

Також Фокус писав про рецензію на фільм "Марія" з Анджеліною Джолі.