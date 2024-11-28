Ймовірний бойфренд Анджеліни Джолі поставив крапку в чутках про стосунки з акторкою

Незважаючи на те, що Енджі й Акалу неодноразово бачили разом, джерело стверджує, що між ними — давня дружба, але не більше.

40-річний британський музичний виконавець у стилі реп/хіп-хоп і грайм Кінгслі Джеймс Далі, більше відомий як Акала, якому приписували роман із 49-річною голлівудською суперзіркою, спростував чутки про їхні стосунки. Як пише People, попри те, що їх неодноразово бачили в різних місцях від Венеції до Нью-Йорка, на різдвяну вечірку в готель Rosewood London прийшов у компанії кінопродюсерки Шанель Ньюман і представив її як свою дівчину.

За інформацією таблоїда, Шанель дружить з Анджеліною і була практично на всіх заходах з Акалою, які відвідувала й оскароносна акторка.

Шанель Ньюман і Акала Фото: Getty

Чутки про нові стосунки Джолі з'явилися в травні, після того, як In Touch повідомив, що Анджеліна і Акала зустрічаються "понад рік". У серпні їх бачили, як вони виходили разом із готелю у Венеції під час Венеційського кінофестивалю, що знову розпалило чутки про роман.

"Вона й Акала не зустрічаються. Вона дружить із ним і його партнеркою Шанель, яка також була там", — ще раз наголосив інформатор, додавши, що вони товаришують кілька років і "розділяють одну й ту саму пристрасть, коли йдеться про соціальні та гуманітарні проблеми".

Акала і Джолі у Венеції, серпень 2024 року

Анджеліну бачили з Акалою кілька разів, зокрема на лондонській прем'єрі її фільму оперної співачки "Марія". Він був із нею на рекламних заходах її фільму "Марія" в Нью-Йорку і Венеції, а також на вечірках її бренду Atelier Jolie.

Зараз Анджеліна продовжує судову тяганину з колишнім чоловіком Бредом Піттом. Експодружжя воює за виноробню Chateau Miraval у Франції після того, як Енджі продала свою частку в бізнесі російському олігарху в жовтні 2021 року за $67 мільйонів.

Актори одружилися в серпні 2014 року після 10 років спільного життя, але Анджеліна подала на розлучення у вересні 2016 року. Унаслідок судових розбірок пара врегулювала питання опіки над їхніми шістьма дітьми, які в підсумку залишилися з нею, але не може закрити до кінця фінансові питання.

Діти стали на бік матері і майже ніхто з них не спілкується з Піттом. Ба більше, майже всі відмовилися від його прізвища. Шайло, старша біологічна дочка пари, досягнувши 18-річчя, через суд позбулася прізвища Пітта.

Їхня молодша донька Вів'єн вирішила не використовувати прізвище батька Бреда в програмці "Аутсайдерів", обравши Вів'єн Джолі.

Раніше Фокус писав, чому Анджеліна Джолі ідеальна для ролі Марії Каллас.