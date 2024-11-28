Предполагаемый бойфренд Анджелины Джоли поставил точку в слухах об отношениях с актрисой

Несмотря на то, что Энджи и Акалу неоднократно видели вместе, источник утверждает, что между ними – давняя дружба, но не более.

40-летний британский музыкальный исполнитель в стиле рэп/хип-хоп и грайм Кингсли Джеймс Дали, больше известный как Акала, которому приписывали роман с 49-летней голливудской суперзвездой, опроверг слухи об их отношениях. Как пишет People, несмотря на то, что их неоднократно видели в разных местах от Венеции до Нью-Йорка, на рождественскую вечеринку в отель Rosewood London пришел в компании кинопродюсера Шанель Ньюман и представил ее как свою девушку.

По информации таблоида, Шанель дружит с Анджелиной и была практически на всех мероприятиях с Акалой, которые посещала и оскароносная актриса.

Шанель Ньюман и Акала Фото: Getty

Слухи о новых отношениях Джоли появились в мае, после того как In Touch сообщил, что Анджелина и Акала встречаются "больше года". В августе их видели выходящими вместе из отеля в Венеции во время Венецианского кинофестиваля, что вновь разожгло слухи о романе.

"Она и Акала не встречаются. Она дружит с ним и его партнершей Шанель, которая также была там", – еще раз подчеркнул информатор, добавив, что они дружат несколько лет и "разделяют одну и ту же страсть, когда дело касается социальных и гуманитарных проблем".

Акала и Джоли в Венеции, август 2024

Анджелину видели с Акалой несколько раз, в том числе на лондонской премьере ее фильма оперной певицы "Мария". Он был с ней на рекламных мероприятиях ее фильма "Мария" в Нью-Йорке и Венеции, а также на вечеринках ее бренда Atelier Jolie.

Сейчас Анджелина продолжает судебную тяжбу с бывшим мужем Брэдом Питтом. Экс-супруги воюют за винодельню Chateau Miraval во Франции после того, как Энджи продала свою долю в бизнесе российскому олигарху в октябре 2021 года за $67 миллионов.

Актеры поженились в августе 2014 года после 10 лет совместной жизни, но Анджелина подала на развод в сентябре 2016 года. В результате судебных разборок пара урегулировала вопросы опеки над их шестью детьми, которые по итогу остались с ней, но не может закрыть до конца финансовые вопросы.

Дети стали на сторону матери и почти никто из них не общается с Питтом. Более того, почти все отказались от его фамилии. Шайло, старшая биологическая дочь пары, достигнув 18-летия, через суд избавилась от фамилии Питта.

Их младшая дочь Вивьен решила не использовать фамилию отца Брэда в программке "Аутсайдеров", выбрав Вивьен Джоли.

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