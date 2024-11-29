"Малобюджетно": Анджелину Джоли раскритиковали из-за новой обложки (фото)

Звезда украсила обложку декабрьского выпуска Vogue Мексика. Она рассказала о том, как освободила свою "частную боль", намекнув на разрыв с бывшим мужем Брэдом Питтом.

Съемку Анджелины Джоли для мексиканского Vogue раскритиковали пользователи сети. Об этом пишет Daily Mail.

Многие поклонники голливудской звезды не были впечатлены ее новой обложкой глянца, утверждая, что экс-супруга Брэда Питта выглядела на ней "грустно".

Энджи украсила обложку декабрьского выпуска журнала, в котором она рассказала о том, как освободила свою "частную боль", намекнув на разрыв с бывшим мужем Брэдом Питтом.

Джоли рассталась со звездой фильма "Троя" после скандального инцидента в самолете в 2016 году, во время которого якобы Брэд в состоянии алкогольного опьянения оскорблял жену и их сына. В своем интервью Анджелина рассказала, как использовала свою будущую роль оперной певицы Марии Каллас в новом байопике, чтобы справиться с болью.

На обложке, снятой фотографом Дэном Мартенсеном, Джоли предстала в черном платье от Dior, в ее мрачное выражение лица и распущенные волосы создавали меланхоличный образ.

Анджелина Джоли

Поклонники раскритиковали "неприятную" обложку, написав: "Она здесь выглядит очень грустной, будто получила худшую новость перед тем, как выйти на съемочную площадку".

"Плохо", "Это довольно неутешительный снимок Анджелины Джоли. Не самый лучший ракурс. Учитывая это, мне нравится цвет и простота всего этого", — пишут пользователи сети.

Другой комментатор сказал, что изображение выглядит "настолько малобюджетным".

Анджелина Джоли

В новом интервью Анджелина Джоли рассказала о своей последней роли и объяснила, как опера заставила ее посетить "самые глубокие части себя".

Напомним, рэпер, которому приписывали роман с Джоли, ответил на слухи.

Также Фокус писал о рецензии на фильм "Мария" с Анджелиной Джоли.