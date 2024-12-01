Анджелина Джоли призналась, чем является для нее материнство и семья

Звезда экрана стала матерью для шести детей, троих из которых усыновила. Энджи рассказала, на каком месте для нее семья.

Голливудская актриса Анджелина Джоли призналась, что быть матерью для нее "это все" на фоне развода с бывшим мужем Брэдом Питтом. Об этом пишет The Sunday Times.

Звезда экрана родила и усыновила с Питтом Мэддокса, 23, Пакса, 21, Захару, 19, Шайло, 18, а также близнецов Нокса и Вивьен, 16. Последние трое — биологические дети экс-пары.

Джоли и ее бывший возлюбленный поженилась в 2014 году, но актриса подала на развод в 2016 году, а в 2019 году их объявили неженатыми. Однако до сих пор Анджелина и Брэд судятся из-за их французского поместья-винодельни.

Разговаривая с The Times о роли оперной певицы Марии Каллас в фильме Netflix, Энджи также упомянула об одиночестве ее героини на протяжении многих лет.

"Я этого не чувствую, потому что у меня есть семья. У Марии не было семьи, поэтому ее работа была всем. Моя работа — это еще не все. Быть матерью — это все", — сказала знаменитость.

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

Джоли добавила, что она "благодарна, что этот фильм дал ей время остановиться, научиться, послушать и оценить".

Что касается Брэда Питта, то он плохо ладит со своими шестью детьми, а Шайло и Вивьен отказались от знаменитой фамилии.

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

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