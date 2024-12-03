Анджелина Джоли в винтажном платье получила награду Gotham Awards (фото)

Фильм "Мария" с Джоли в главной роли вышел на широкие экраны в конце ноября. Голливудская звезда воплотила образ оперной певицы Марии Каллас.

49-летняя американская актриса Анджелина Джоли продемонстрировала элегантный образ, посетив звездную церемонию вручения наград Gotham Awards на Cipriani Wall Street в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая жена Брэда Питта получила на мероприятии награду Performer Tribute за роль в фильме "Мария", в котором воплотила роль греческой оперной певицы Марии Каллас.

Джоли появилась в черном винтажном платье Pierre Balmain из газара и бархата 1969 года. На руке актрисы было золотое украшение Line Vautrin из 1950-х.

Голливудская звезда соединила свой наряд с парой туфель на платформе с ремешками. Энджи распустила свои длинные светлые волосы и сделала легкий макияж.

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

34-я ежегодная церемония вручения наград Gotham Awards знаменует собой официальный старт сезона награждения 2024-2025 годов. В ближайшие месяцы будет много красных дорожек и звездных выходов.

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Режиссером "Марии" стал Пабло Ларрайн. На широкие экраны биографическая картина вышла 27 ноября, а на Netflix появится 11 декабря. Фильм рассказывает о последних днях жизни оперной певицы.

Трейлер фильма "Мария"

Напомним, от чего материнство спасает Анджелину Джоли.

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