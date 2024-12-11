Брэду Питту и Анджелине Джоли предлагают $60 млн за совместные съемки в новом фильме

СМИ называют идею продюсера Дэнни Росснера очень смелой и сомневаются, что бывшие супруги согласятся на съемки. Еще одним камнем преткновения может стать размер гонораров для каждого из актеров.

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Продюсер Дэнни Росснер, чьи предыдущие кинематографические достижения включают пародию "2001: Космическая пародия" с Лесли Нильсеном и боевик "Абсолютное оружие" с Халком Хоганом, готов заплатить бывшим супругам Анджелине Джоли и Брэду Питту $60 миллионов за совместную съемку в новом фильме, сообщает Page Six.

Пара, которая встретилась на съемках картины "Мистер и миссис Смит" в 2004 году и связали себя узами брака десять лет спустя, прославилась не только своими делами семейными, но и самым громким и скандальным разводом в Голливуде за последние 50 лет. Экс-супруги судятся с 2016 года, и если вопросы с детьми они решили, то вот финансовые споры между ними не утихают. Как известно, Джоли в обход Питта продала долю в их совместном бизнесе российскому олигарху.

Однако теперь Росснер надеется примирить актеров и помочь им зарыть топор войны, предложив им сыграть главные роли в грядущей картине о временах Второй мировой войны и о легендарном отеле "Мартинес" в Каннах, Франция.

В качестве гонорара он готов заплатить Брэду до $37,5 миллионов, а Анджелине – почти $22 миллиона:

"Сейчас, я думаю, Брэд Питт получает от $20 до $25 миллионов за фильм, а Анджелина Джоли – от $15 миллионов… Мы готовы предложить на 50% больше их обычной ставки". Это значительное увеличение гонорара отражает непревзойденную кассовую привлекательность, которую Брэд и Анджелина все еще имеют как дуэт.

Фильм "Мистер и миссис Смит" свел вместе Джоли и Питта на долгих 12 лет Фото: Скриншот

"Отель Мартинес" – это история любви, основанная на одноименной книге, действие которой происходит в отеле Martinez в Каннах, Франция, во время Второй мировой войны, основанная на реальной истории владельца. Брэд будет изображать Эммануэля Мартинеса, харизматичного владельца отеля, в то время как Анджелина займет место Эммы Дигард, его соблазнительной любовницы и музы. Этот проект продюсер вынашивал 20 лет.

"Там есть любовная сцена. Это горячо, но не пошло. Мартинес был человеком, который чувствовал себя подавленным, и когда он наконец дал волю, это было интенсивно", – признался продюсер.

Идея свести бывших супругов вместе на съемочной площадке, мягко говоря, смелая. Их громкий разрыв в 2016 году, последовавший за широко разрекламированным инцидентом на частном самолете, привел к многолетним судебным баталиям за опеку и активы.Тем не менее, Дэнни остается оптимистом.

"Если мы сможем добиться прекращения огня между Израилем и Ливаном, то, безусловно, Брэд и Анджелина могут отложить свои разногласия в сторону ради этого проекта", — пошутил он. Продюсер непреклонен в том, что участие бывшей пары гарантировало бы успех, называя это "слэм-данком" без какой-либо конкуренции. "Бранджелина вызывает больше шума и кассовых сборов, чем любая другая пара", – подчеркнул он.

Ранее Фокус писал, что Анджелина Джоли получила травму и появилась на телешоу босиком. Тем временем Брэд Питт потерял сознание на съемках фильма.