Анджеліна Джолі в чорному елегантному образі зʼявилася в Парижі (фото)

Зірка знімається в новому фільмі "Шви". До столиці Франції Енджі взяла кількох своїх дітей.

Related video

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі вийшла на прогулянку з дочкою Захарою в Парижі. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Марія" вбралася в чорний джемпер, який міг похвалитися вільним кроєм і V-подібним вирізом. Вона поєднала пару чорних штанів-кльош із зручним джемпером і додала кілька сантиметрів своїй фігурі чорними туфлями з відкритим носом.

Енджі завершила свій французький образ коричневою сумкою та прикрила очі темними сонцезахисними окулярами, коли вона прибула на знімальний майданчик свого останнього фільму "Шви".

Анджеліна Джолі в Парижі Фото: Getty Images

Джолі взяла із собою прийомну дочку Захару, якій 19 років. До Парижа також прибув Пакс, проте цього разу його не помітили з родиною.

Захара, яка наразі навчається в коледжі Спелман в Атланті, штат Джорджія, одяглася невимушено, щоб супроводжувати свою матір. Вона вбралася в укорочену чорну шкіряну куртку та сині джинси.

Студентка носила пару білих кросівок, а також золоте намисто та сережки-кільця.

Анджеліна Джолі з донькою Захарою

В Анджеліни та її колишнього чоловіка Бреда Пітта троє біологічних дітей — 18-річна Шайло та 16-річні близнюки Нокс і Вів'єн, а також прийомні діти Меддокс, 23 роки, Пакс, 21 рік, і 19-річна Захара.

Вони все ще борються над питаннями опіки, а також працюють над питаннями свого майна Chateau Miraval у Франції.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі прогулялася Парижем з донькою та сином.

Також Фокус писав про те, що Бред Пітт та Анджеліна Джолі знову можуть зʼявитися разом на екрані.