Анджеліна Джолі в чорному елегантному образі зʼявилася в Парижі (фото)
Зірка знімається в новому фільмі "Шви". До столиці Франції Енджі взяла кількох своїх дітей.
Голлівудська акторка Анджеліна Джолі вийшла на прогулянку з дочкою Захарою в Парижі. Про це пише Daily Mail.
Зірка фільму "Марія" вбралася в чорний джемпер, який міг похвалитися вільним кроєм і V-подібним вирізом. Вона поєднала пару чорних штанів-кльош із зручним джемпером і додала кілька сантиметрів своїй фігурі чорними туфлями з відкритим носом.
Енджі завершила свій французький образ коричневою сумкою та прикрила очі темними сонцезахисними окулярами, коли вона прибула на знімальний майданчик свого останнього фільму "Шви".
Джолі взяла із собою прийомну дочку Захару, якій 19 років. До Парижа також прибув Пакс, проте цього разу його не помітили з родиною.
Захара, яка наразі навчається в коледжі Спелман в Атланті, штат Джорджія, одяглася невимушено, щоб супроводжувати свою матір. Вона вбралася в укорочену чорну шкіряну куртку та сині джинси.
Студентка носила пару білих кросівок, а також золоте намисто та сережки-кільця.
В Анджеліни та її колишнього чоловіка Бреда Пітта троє біологічних дітей — 18-річна Шайло та 16-річні близнюки Нокс і Вів'єн, а також прийомні діти Меддокс, 23 роки, Пакс, 21 рік, і 19-річна Захара.
Вони все ще борються над питаннями опіки, а також працюють над питаннями свого майна Chateau Miraval у Франції.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі прогулялася Парижем з донькою та сином.
Також Фокус писав про те, що Бред Пітт та Анджеліна Джолі знову можуть зʼявитися разом на екрані.