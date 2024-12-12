Анджелина Джоли в черном элегантном образе появилась в Париже (фото)

Звезда снимается в новом фильме "Швы". В столицу Франции Энджи взяла нескольких своих детей.

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Голливудская актриса Анджелина Джоли вышла на прогулку с дочерью Захарой в Париже. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Мария" нарядилась в черный джемпер, который мог похвастаться свободным кроем и V-образным вырезом. Она соединила пару черных брюк-клеш с удобным джемпером и добавила несколько сантиметров своей фигуре черными туфлями с открытым носом.

Энджи завершила свой французский образ коричневой сумкой и прикрыла глаза темными солнцезащитными очками, когда она прибыла на съемочную площадку своего последнего фильма "Швы".

Анджелина Джоли в Париже Фото: Getty Images

Джоли взяла с собой приемную дочь Захару, которой 19 лет. В Париж также прибыл Пакс, однако на этот раз его не заметили с семьей.

Захара, которая сейчас учится в колледже Спелман в Атланте, штат Джорджия, оделась непринужденно, чтобы сопровождать свою мать. Она нарядилась в укороченную черную кожаную куртку и синие джинсы.

Студентка носила пару белых кроссовок, а также золотое ожерелье и серьги-кольца.

Анджелина Джоли с дочерью Захарой

У Анджелины и ее бывшего мужа Брэда Питта трое биологических детей — 18-летняя Шайло и 16-летние близнецы Нокс и Вивьен, а также приемные дети Мэддокс, 23 года, Пакс, 21 год, и 19-летняя Захара.

Они все еще борются над вопросами опеки, а также работают над вопросами своего имущества Chateau Miraval во Франции.

Напомним, Анджелина Джоли прогулялась по Парижу с дочерью и сыном.

Также Фокус писал о том, что Брэд Питт и Анджелина Джоли снова могут появиться вместе на экране.