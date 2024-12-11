Анджелина Джоли прогулялась по Парижу с детьми (фото)

К голливудской знаменитости присоединились ее сын Пакс и дочь Захара. Звездная семья исследовала французскую столицу.

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Американская актриса Анджелина Джоли вышла на прогулку со своими детьми в Париже. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Мистер и миссис Смит" появилась в длинном черном пальто, покидая съемочную площадку своего нового фильма "Швы" вместе с сыном Паксом и дочерью Захарой.

Девочка, которая сейчас учится в колледже Спелман в Атланте, штат Джорджия, надела синие джинсы и белые кроссовки под короткое коричневое пальто.

Тем временем Пакс появился на публике после аварии на электровелосипеде в Лос-Анджелесе в конце июля, в результате которой юношу госпитализировали. Он надел шапку, коричневые брюки, черное пальто и фиолетовый свитшот.

Анджелина Джоли с детьми

У Джоли и ее бывшего мужа Брэда Питта подрастает трое биологических детей — 18-летняя Шайло и 16-летние близнецы Нокс и Вивьен, а также есть приемные дети Мэддокс, 23 года, Пакс, 21, и Захара, 19.

Энджи подала на развод с Брэдом в 2016 году после того, как она заявила, что тот вел себя неадекватно во время полета в США. Тогда якобы актер оскорблял бывшую жену и их сына, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Знаменитости до сих пор судятся из-за совместного имущества, а именно имения во Франции Chateau Miraval.

Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

В частности, выход Анджелины Джоли произошел после того, как она была в девятый раз номинирована на "Золотой глобус". Актриса получила номинацию на лучшую женскую роль в драме за роль оперной певицы Марии Каллас в фильме "Мария". 82-я церемония вручения премии "Золотой глобус" состоится в Лос-Анджелесе 5 января 2025 года.

Напомним, Анджелина Джоли продемонстрировала стильное пальто в Париже.

Также Фокус писал о том, как Брэд Питт скучает по детям перед праздниками.