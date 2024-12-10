Анджелина Джоли продемонстрировала стильное пальто в Париже (фото)

Звезда показала, как носить верблюжий оттенок. Она исследовала зимнюю столицу Франции.

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49-летняя американская актриса Анджелина Джоли выглядела стильно в длинном шерстяном пальто верблюжьего оттенка, когда она прибыла в Париж, отдыхая от съемок своего нового фильма "Швы". Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая жена Брэда Питта продемонстрировала юбку миди под пальто с парой черных балеток. Звезда фильма "Мария" сложила свои вещи в большую темно-коричневую сумочку.

Волосы Анджелина Джоли оставила распущенными, когда исследовала зимнюю столицу Франции.

Ее выход состоялся через несколько часов после того, как Джоли была в девятый раз номинирована на "Золотой глобус".

Анджелина Джоли в Париже

Голливудская знаменитость получила номинацию за лучшую женскую роль в драме о последних днях жизни греческой оперной певицы Марии Каллас в фильме под названием "Мария".

Номинированы также Памела Андерсон за роль в картине "Последняя танцовщица", Николь Кидман за фильм "Хорошая плохая девочка", Кейт Уинслет за роль в "Ли" и другие.

82-я церемония вручения премии "Золотой глобус" состоится в Лос-Анджелесе 5 января 2025 года.

Это произошло после того, как Анджелина Джоли пришла босиком на The Tonight Show с Джимми Фэллоном после того, как накануне получила травму ноги.

Также Фокус писал о рецензии на фильм "Мария".