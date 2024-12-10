Анджеліна Джолі продемонструвала стильне пальто в Парижі (фото)
Зірка показала, як носити верблюжий відтінок. Вона досліджувала зимову столицю Франції.
49-річна американська акторка Анджеліна Джолі виглядала стильно в довгому вовняному пальті верблюжого відтінку, коли вона прибула в Париж, відпочиваючи від зйомок свого нового фільму "Шви". Про це пише Daily Mail.
Колишня дружина Бреда Пітта продемонструвала спідницю міді під пальто з парою чорних балеток. Зірка фільму "Марія" склала свої речі у велику темно-коричневу сумочку.
Волосся Анджеліна Джолі залишила розпущеним, коли досліджувала зимову столицю Франції.
Її вихід відбувся через кілька годин після того, як Джолі була вдев'яте номінована на "Золотий глобус".
Голлівудська знаменитість отримала номінацію за найкращу жіночу роль у драмі про останні дні життя грецької оперної співачки Марії Каллас у фільмі під назвою "Марія".
Номіновано також Памелу Андерсон за роль у картині "Остання танцівниця", Ніколь Кідман за фільм "Хороша погана дівчинка", Кейт Вінслет за роль у "Лі" та інших.
82-га церемонія вручення премії "Золотий глобус" відбудеться в Лос-Анджелесі 5 січня 2025 року.
Це сталося після того, як Анджеліна Джолі прийшла босоніж на The Tonight Show з Джиммі Феллоном після того, як напередодні отримала травму ноги.
Також Фокус писав про рецензію на фільм "Марія".