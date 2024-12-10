Анджеліна Джолі продемонструвала стильне пальто в Парижі (фото)

Зірка показала, як носити верблюжий відтінок. Вона досліджувала зимову столицю Франції.

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49-річна американська акторка Анджеліна Джолі виглядала стильно в довгому вовняному пальті верблюжого відтінку, коли вона прибула в Париж, відпочиваючи від зйомок свого нового фільму "Шви". Про це пише Daily Mail.

Колишня дружина Бреда Пітта продемонструвала спідницю міді під пальто з парою чорних балеток. Зірка фільму "Марія" склала свої речі у велику темно-коричневу сумочку.

Волосся Анджеліна Джолі залишила розпущеним, коли досліджувала зимову столицю Франції.

Її вихід відбувся через кілька годин після того, як Джолі була вдев'яте номінована на "Золотий глобус".

Анджеліна Джолі в Парижі

Голлівудська знаменитість отримала номінацію за найкращу жіночу роль у драмі про останні дні життя грецької оперної співачки Марії Каллас у фільмі під назвою "Марія".

Номіновано також Памелу Андерсон за роль у картині "Остання танцівниця", Ніколь Кідман за фільм "Хороша погана дівчинка", Кейт Вінслет за роль у "Лі" та інших.

82-га церемонія вручення премії "Золотий глобус" відбудеться в Лос-Анджелесі 5 січня 2025 року.

Це сталося після того, як Анджеліна Джолі прийшла босоніж на The Tonight Show з Джиммі Феллоном після того, як напередодні отримала травму ноги.

Також Фокус писав про рецензію на фільм "Марія".