Брэд Питт сильно скучает по детям перед новогодними праздниками, — СМИ

У Питта напряженные отношения с дочерьми и сыновьями от Анджелины Джоли. Экс-пара до сих пор судится из-за совместных бизнесов.

Голливудский актер Брэд Питт "скучает по своим детям" перед новогодними праздниками. Об этом пишет Page Six.

У бывших супругов трое биологических детей — 18-летняя Шайло и 16-летние близнецы Нокс и Вивьен, а также усыновленные дети Мэддокс, 23, Пакс, 21, и Захара, 19. Джоли и Питт развелись в 2016 году и до сих пор судятся из-за совместных бизнесов, а дети остались с актрисой.

У Питта напряженные отношения с дочерьми и сыновьями, некоторые из которых на законных основаниях отказались от его фамилии. В частности, Шайло, когда ей исполнилось 18 в мае 2024 года. В июле Пакс попал в аварию на мотоцикле, а папа не смог даже посетить его в больнице.

"Брэд чувствует, что Анджелина настроила его детей против него", — рассказывал инсайдер.

Теперь, когда 18 декабря Питту исполнится 61 год, а вскоре после этого наступит Рождество, говорят, что он особенно остро чувствует боль от разлуки.

"Брэд скучает по своим детям и хотел бы иметь с ними более тесные отношения, особенно во время отмечания праздников и своего дня рождения в этом месяце", — говорит источник.

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

Сейчас звезда "Трои" встречается с Инес де Рамон. Об их романе известно с осени 2022 года.

Говорят, что Питт "благодарен, что у него есть замечательная партнерша", которую источник назвал "поддержкой", добавив, что "Брэд с нетерпением ждет встречи нового года с ней".

Брэд Питт и Инес де Рамон Фото: Getty Images

Напомним, Анджелина Джоли рассказала о материнстве.

Также Фокус писал о том, что родители Брэда Питта не виделись с внуками на протяжении лет.