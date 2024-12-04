Бред Пітт сильно сумує за дітьми перед новорічними святами, — ЗМІ

У Пітта напружені стосунки з доньками та синами від Анджеліни Джолі. Експара досі судиться через спільні бізнеси.

Голлівудський актор Бред Пітт "сумує за своїми дітьми" перед новорічними святами. Про це пише Page Six.

У колишнього подружжя троє біологічних дітей — 18-річна Шайло та 16-річні близнюки Нокс і Вів'єн, а також усиновлені діти Меддокс, 23, Пакс, 21, і Захара, 19. Джолі та Пітт розлучилися у 2016 році та досі судяться через спільні бізнеси, а діти залишилися з акторкою.

У Пітта напружені стосунки з доньками та синами, дехто з яких на законних підставах відмовилися від його прізвища. Зокрема, Шайло, коли їй виповнилося 18 у травні 2024 року. У липні Пакс потрапив в аварію на мотоциклі, а тато не зміг навіть відвідати його в лікарні.

"Бред відчуває, що Анджеліна налаштувала його дітей проти нього", — розповідав інсайдер.

Тепер, коли 18 грудня Пітту виповниться 61 рік, а незабаром після цього настане Різдво, кажуть, що він особливо гостро відчуває біль від розлуки.

"Бред сумує за своїми дітьми і хотів би мати з ними тісніші стосунки, особливо під час святкування свят і свого дня народження цього місяця", — говорить джерело.

Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Getty Images

Наразі зірка "Трої" зустрічається з Інес де Рамон. Про їхній роман відомо з осені 2022 року.

Кажуть, що Пітт "вдячний, що у нього є чудова партнерка", яку джерело назвало "підтримкою", додавши, що "Бред з нетерпінням чекає зустрічі нового року з нею".

Бред Пітт та Інес де Рамон Фото: Getty Images

Нагадаємо, Анджеліна Джолі розповіла про материнство.

Також Фокус писав про те, що батьки Бреда Пітта не бачилися з онуками упродовж років.