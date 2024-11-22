"Були частиною життя": батьки Бреда Пітта не бачили своїх онуків вісім років (фото)

Актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт офіційно розлучилися 2019 року, але судову тяганину щодо виноробні у Франції досі не закінчено. Їхні діти стали на бік матері, а деякі відмовилися від прізвища батька.

Розлучення і судова тяганина Бреда Пітта з Анджеліною Джолі позначилися на багатьох аспектах життя сім'ї. Батьки актора, Вільям і Джейн Пітт, які колись "жили заради онуків", протягом останніх восьми років не бачили дітей, повідомляє Daily Mail.

60-річний Пітт позбавлений спілкування зі своєю донькою Шайло, 18 років, близнюками Ноксом і Вів'єн, 16 років, а також із трьома прийомними дітьми Меддоксом, 23 роки, Паксом, 20 років і Захарою, 19 років, після того, як 2016 року через бурхливу бійку на їхньому приватному літаку 49-річна Анджеліна подала на розлучення.

Брет Пітт і Анджеліна Джолі зі своїми дітьми (архівне фото) Фото: Getty Images

За словами інсайдерів, бабуся і дідусь дітей, Вільям і Джейн Пітт, також постраждали. Пара побоюється, що вони "ніколи більше не зможуть" проводити час із дітьми свого сина.

Вільям і Джейн Пітт зі своїм сином Бредом Піттом і невісткою Анджеліною Джолі Фото: Getty Images

"Батьки Бреда Пітта не могли бачитися зі своїми улюбленими онуками близько восьми років через тривале розлучення і судові розгляди між Бредом і Анджеліною. До розставання вони були частиною життя дітей і всі вони проводили багато часу разом. Просто боляче бачити, що це більше не так", — повідомило джерело, близьке до сім'ї актора.

Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Getty Images

Турботливі бабуся і дідусь відігравали важливу роль у житті дітей до того, як розпався шлюб Бреда, і їх часто можна було побачити, як вони проводять з ними час. "У Джейн і Білла немає жодного зв'язку зі своїми дорогоцінними онуками, — це сумно. Їм уже за 80, і думка про те, що вони більше ніколи не зможуть проводити час із дітьми, просто неймовірна", — зазначив інсайдер.

83-річний Вільям і 84-річна Джейн востаннє були помічені на публіці зі своїми онуками 2014 року на прем'єрі фільму Анджеліни "Незломлений".

Раніше, 17 листопада, Фокус писав про те, що Анджеліна Джолі зіткнулася з фінансовою кризою і розпродає свої сукні та аксесуари.