"Були частиною життя": батьки Бреда Пітта не бачили своїх онуків вісім років (фото)
Актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт офіційно розлучилися 2019 року, але судову тяганину щодо виноробні у Франції досі не закінчено. Їхні діти стали на бік матері, а деякі відмовилися від прізвища батька.
Розлучення і судова тяганина Бреда Пітта з Анджеліною Джолі позначилися на багатьох аспектах життя сім'ї. Батьки актора, Вільям і Джейн Пітт, які колись "жили заради онуків", протягом останніх восьми років не бачили дітей, повідомляє Daily Mail.
60-річний Пітт позбавлений спілкування зі своєю донькою Шайло, 18 років, близнюками Ноксом і Вів'єн, 16 років, а також із трьома прийомними дітьми Меддоксом, 23 роки, Паксом, 20 років і Захарою, 19 років, після того, як 2016 року через бурхливу бійку на їхньому приватному літаку 49-річна Анджеліна подала на розлучення.
За словами інсайдерів, бабуся і дідусь дітей, Вільям і Джейн Пітт, також постраждали. Пара побоюється, що вони "ніколи більше не зможуть" проводити час із дітьми свого сина.
"Батьки Бреда Пітта не могли бачитися зі своїми улюбленими онуками близько восьми років через тривале розлучення і судові розгляди між Бредом і Анджеліною. До розставання вони були частиною життя дітей і всі вони проводили багато часу разом. Просто боляче бачити, що це більше не так", — повідомило джерело, близьке до сім'ї актора.
Турботливі бабуся і дідусь відігравали важливу роль у житті дітей до того, як розпався шлюб Бреда, і їх часто можна було побачити, як вони проводять з ними час. "У Джейн і Білла немає жодного зв'язку зі своїми дорогоцінними онуками, — це сумно. Їм уже за 80, і думка про те, що вони більше ніколи не зможуть проводити час із дітьми, просто неймовірна", — зазначив інсайдер.
83-річний Вільям і 84-річна Джейн востаннє були помічені на публіці зі своїми онуками 2014 року на прем'єрі фільму Анджеліни "Незломлений".
Раніше, 17 листопада, Фокус писав про те, що Анджеліна Джолі зіткнулася з фінансовою кризою і розпродає свої сукні та аксесуари.