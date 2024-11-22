"Были частью жизни": родители Брэда Питта не видели своих внуков восемь лет (фото)

Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись в 2019 году, но судебная тяжба относительно винодельни во Франции до сих пор не закончена. Их дети стали на сторону матери, а некоторые отказались от фамилии отца.

Развод и судебная тяжба Брэда Питта с Анджелиной Джоли отразились на многих аспектах жизни семьи. Родители актера, Уильям и Джейн Питт, которые когда-то "жили ради внуков", на протяжении последних восьми лет не видели детей, сообщает Daily Mail.

60-летний Питт лишен общения со своей дочерью Шайло, 18 лет, близнецами Ноксом и Вивьен, 16 лет, а также с тремя приемными детьми Мэддоксом, 23 года, Паксом, 20 лет и Захарой, 19 лет, после того, как в 2016 году из-за бурной драки на их частном самолете 49-летняя Анджелина подала на развод.

Брэт Питт и Анджелина Джоли со своими детьми (архивное фото) Фото: Getty Images

По словам инсайдеров, бабушка и дедушка детей, Уильям и Джейн Питт, также пострадали. Пара опасается, что они "никогда больше не смогут" проводить время с детьми своего сына.

Уильям и Джейн Питт со своим сыном Брэдом Питтом и невесткой Анджелиной Джоли Фото: Getty Images

"Родители Брэда Питта не могли видеться со своими любимыми внуками около восьми лет из-за продолжающегося развода и судебных разбирательств между Брэдом и Анджелиной. До расставания они были частью жизни детей и все они проводили много времени вместе. Просто больно видеть, что это больше не так", — сообщил источник, близкий к семье актера.

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

Заботливые бабушка и дедушка играли важную роль в жизни детей до того, как распался брак Брэда, и их часто можно было увидеть, как они проводят с ними время. "У Джейн и Билла нет никакой связи со своими драгоценными внуками, — это печально. Им уже за 80, и мысль о том, что они больше никогда не смогут проводить время с детьми, просто невероятна", — отметил инсайдер.

83-летний Уильям и 84-летняя Джейн в последний раз были замечены на публике со своими внуками в 2014 году на премьере фильма Анджелины "Несломленный".

Ранее, 17 ноября, Фокус писал о том, что Анджелина Джоли столкнулась с финансовым кризисом и распродает свои платья и аксессуары.