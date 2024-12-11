Анджеліна Джолі прогулялася Парижем з дітьми (фото)

До голлівудської знаменитості приєдналися її син Пакс та донька Захара. Зіркова родина досліджувала французьку столицю.

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Американська акторка Анджеліна Джолі вийшла на прогулянку зі своїми дітьми в Парижі. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Містер і місіс Сміт" зʼявилася в довгому чорному пальті, покидаючи знімальний майданчик свого останнього фільму "Шви" разом із сином Паксом і дочкою Захарою.

Дівчинка, яка наразі навчається в коледжі Спелман в Атланті, штат Джорджія, одягнула сині джинси та білі кросівки під коротке коричневе пальто.

Тим часом Пакс зʼявився на публіці після ​аварії на електровелосипеді в Лос-Анджелесі наприкінці липня, внаслідок якої юнака госпіталізували. Він одягнув шапку, коричневі штани, чорне пальто та фіолетовий світшот.

Анджеліна Джолі з дітьми

У Джолі та її колишнього чоловіка Бреда Пітта підростає троє біологічних дітей — 18-річна Шайло та 16-річні близнюки Нокс і Вів'єн, а також є прийомні діти Меддокс, 23 роки, Пакс, 21, і Захара, 19.

Енджі подала на розлучення з Бредом у 2016 році після того, як вона заявила, що він поводився неадекватно під час польоту до США. Тоді начебто актор ображав колишню дружину та їхнього сина, будучи в стані алкогольного спʼяніння. Знаменитості досі судяться через спільне майно, а саме маєток у Франції Chateau Miraval.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Getty Images

Зокрема, вихід Анджеліни Джолі стався після того, як вона була вдев’яте номінована на "Золотий глобус". Акторка отримала номінацію на найкращу жіночу роль у драмі за роль оперної співачки Марії Каллас у фільмі "Марія". 82-га церемонія вручення премії "Золотий глобус" відбудеться в Лос-Анджелесі 5 січня 2025 року.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі продемонструвала стильне пальто в Парижі.

Також Фокус писав про те, як Бред Пітт сумує за дітьми перед святами.