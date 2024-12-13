Анджелина Джоли в светлом костюме украсила обложку голливудского глянца (фото)

Знаменитость продолжает рекламировать свой новый фильм "Мария". В частности, актриса рассказала, почему боялась петь перед камерами.

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Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала о неуверенности, с которой она столкнулась, когда снималась в роли оперной певицы Марии Каллас в фильме "Мария". Накануне Энджи заметили на обложке журнала Variety "Актеры об актерах" со звездой мюзикла "Чародейка" Синтией Эриво.

Они обсуждали, как оперное пение Марии помогло Джоли обрести свой голос, когда голливудская звезда призналась, что много лет считала, что не умеет петь.

Это заставило Анджелину почувствовать, что она, возможно, недостаточно хороша, чтобы спеть песню в фильме, сказала звезда, надев костюм оттенка слоновой кости с распущенными медово-светлыми волосами. Также Джоли показала свое новое тату с птицей на груди.

Эриво тем временем надела черный топ и большую белую юбку со стильными белыми туфлями на снимках, сделанных Алекси Любомирским.

Анджелина Джоли и Синтия Эриво

Анджелина Джоли была откровенной относительно своей неуверенности касательно оперного пения.

"И я была очень эмоциональной по этому поводу. Я не знала, насколько я потеряла голос. Возможно, когда я потеряла мать, возможно, когда кто-то причинил мне боль — что бы это ни было, разные вещи, которые сделали его меньше и заперли его", — отметила голливудская звезда.

Анджелина Джоли и Синтия Эриво

Режиссером "Марии" стал Пабло Ларрайн. На широкие экраны биографическая картина вышла 27 ноября 2024 года. Фильм рассказывает о последних днях жизни греческой оперной певицы Марии Каллас.

Напомним, Анджелина Джоли продемонстрировала стильный образ в Париже.

Также Фокус писал о том, что Брэд Питт и Анджелина Джоли снова могут появиться вместе на экране.