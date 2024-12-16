На кону $60 млн: друзі Бреда Пітта розповіли, чи зніметься він знову з Анджеліною Джолі

За ролі коханців продюсер Денні Росснер обіцяє Пітту і Джолі восьмизначні суми.

Related video

Після заяви продюсера Денні Росснера про те, що він готовий заплатити $60 мільйонів гонорару Анджеліні Джолі та Бреду Пітту за зйомки в головних ролях у його новому фільмі про часи Другої світової війни, оточення оскароносного актора винесло вердикт цій ідеї. У коментарі Daily Mail інсайдери заявили, що звести колишнє подружжя на одному знімальному майданчику та ще й у ролі коханців — завдання, м'яко кажучи, складне.

Друзі Пітта стверджують, що він "нізащо" не "опуститься" до спільної роботи.

"Ні за які гроші у світі Бред не з'явиться у фільмі з Анджеліною знову. Це, безумовно, викликало б суспільний інтерес, але це не те, про що він коли-небудь думав би в цей момент. Нині вони — найлютіші вороги, тому Бред нізащо не опуститься до того, щоб отримувати будь-які гроші за розмову з Енджі на екрані. Вона заподіяла йому стільки душевного болю і навіть не хоче, щоб його найближче оточення говорило про неї", — наголосило джерело.

Інше джерело повідомило, що передбачувана пропозиція Росснера була "хитрим рекламним трюком" і "не тим, що було цікавим для жодної зі сторін".

"Ніякої справжньої пропозиції ніколи не було", — запевнив він.

Росснер, у чиєму доробку є пародія на "2001: Космічна травесті" з Леслі Нільсеном, вважав, що колишнє подружжя може "відкласти свої розбіжності вбік" заради його 20-річного пристрастного проєкту. Він ґрунтується на реальній історії власника готелю Martinez у Каннах, Франція, Еммануеля Мартінеса. Денні хотів бачити Пітта в ролі Мартінеса, а Джолі — в образі його коханки Емми Дігард. За його словами, інших кандидатів на ці ролі він навіть не розглядає.

Тим часом обидва актори активно знімаються в інших проєктах. Пітт зараз працює над фільмом про Формулу-1, а Джолі нещодавно представила свою нову картину "Марія" про оперну співачку Марію Каллас.

Раніше Фокус писав, що Анджеліна Джолі відповіла на "найбожевільніше запитання".