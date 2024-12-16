На кону $60 млн: друзья Брэда Питта рассказали, снимется ли он снова с Анджелиной Джоли

За роли любовников продюсер Дэнни Росснер обещает Питту и Джоли восьмизначные суммы.

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После заявления продюсера Дэнни Росснера о том, что он готов заплатить $60 миллионов гонорара Анджелине Джоли и Брэду Питту за съемки в главных ролях в его новом фильме о временах Второй мировой войны, как окружение оскароносного актера вынесло вердикт этой идее. В комментарии Daily Mail инсайдеры заявили, что свести бывших супругов на одной съемочной площадке, да еще в и роли любовников, — задача, мягко говоря, сложная.

Друзья Питта утверждают, что он "ни за что" не "опустится" до совместной работы.

"Ни за какие деньги в мире Брэд не появится в фильме с Анджелиной снова. Это определенно вызвало бы общественный интерес, но это не то, о чем он когда-либо думал бы в данный момент. В настоящее время они – злейшие враги, поэтому Брэд ни за что не опустится до того, чтобы получать какие-либо деньги за разговор с Энджи на экране. Она причинила ему столько душевной боли и даже не хочет, чтобы его ближайшее окружение говорило о ней", — подчеркнул источник.

Другой источник сообщил, что предполагаемое предложение Росснера было "хитрым рекламным трюком" и "не тем, что было интересно ни одной из сторон".

"Никакого настоящего предложения никогда не было", — заверил он.

Росснер, в чьем арсенале есть пародия на "2001: Космическая травести" с Лесли Нильсеном, считал, что бывшие супруги могут "отложить свои разногласия в сторону" ради его 20-летнего проекта страсти. Проект основывается на реальной истории владельца отеля Martinez в Каннах, Франция, Эммануэля Мартинеса. Дэнни хотел видеть Питта в роли Мартинеса, а Джоли — в образе его любовницы Эммы Дигард. По его словам, других кандидатов на эти роли он даже не рассматривает.

Тем временем оба актера активно снимаются в других проектах. Питт сейчас работает над фильмом о Формуле-1, а Джоли недавно представила свою новую картину "Мария" об оперной певице Марии Каллас.

Ранее Фокус писал, что Анджелина Джоли ответила на "самый безумный вопрос".