Після розлучення з Піттом: Анджеліна Джолі зізналася, що почувається самотньою

Бред Пітт та Анджеліна Джолі розійшлися у 2016 році. Після років боротьби за дітей та спільні бізнеси актор почав зустрічатися з Інес де Рамон.

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Голлівудська акторка Анджеліна Джолі розповіла про те, що почувається самотньою на фоні її скандального тривалого розлучення з колишнім чоловіком Бредом Піттом. Про це пише The Sun.

Колишня пара, яка розлучилася вісім років тому, коли Анджеліна звинуватила Бреда в жорстокому поводженні, перебуває в розпалі судової боротьби за свій французький виноградник.

Але через багато років після їхнього розриву 49-річна Енджі відверто зізналася про те, як тепер більшість часу проводить на самоті.

Джолі розповіла про самотність, яку вона поділяє з оперною співачкою Марією Каллас, яку вона зіграла в байопіку "Марія".

"У мене є діти, яких я люблю, але, будучи дорослою, я часто самотня, я відчуваю, що ототожнюю себе із самотністю, яку вона відчуває", — сказала вона.

Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Getty Images

Нещодавно Анджеліна здобула серйозну судову перемогу проти колишнього чоловіка Бреда Пітта після того, як суд постановив, що він повинен надати документи, які можуть довести, що він образливо ставився до акторки та їхніх дітей.

Це сталось також після того, як Енджі була вдев’яте номінована на "Золотий глобус". Акторка отримала номінацію на найкращу жіночу роль у драмі за роль оперної співачки Марії Каллас у фільмі "Марія". 82-га церемонія вручення премії "Золотий глобус" відбудеться в Лос-Анджелесі 5 січня 2025 року.

Анджеліна Джолі в ролі Марії Каллас Фото: Pablo Larrain

Нагадаємо, Анджеліна Джолі прикрасила обкладинку голлівудського журналу.

Також Фокус писав про новий стильний образ Анджеліни Джолі.