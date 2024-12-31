8-річна битва: у Голлівуді завершилося найгучніше розлучення

Анджеліна Джолі подала на розлучення 2016 року, лише через два роки після весілля. Каменем спотикання між подружжям, що затягнув шлюборозлучний процес, стали питання опіки над шістьма дітьми і сімейний бізнес.

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Напередодні Нового року 49-річна акторка Анджеліна Джолі та 61-річний Бред Пітт підписали офіційну угоду про розлучення, поставивши крапку в битві, що тривала дуже давно та стала одним із найгучніших процесів із розірвання шлюбу в історії Голлівуду, повідомляє People.

"Понад вісім років тому Анджеліна подала на розлучення з містером Піттом. Вона і діти залишили все майно, яке вони ділили з містером Піттом, і відтоді вона зосередилася на пошуку миру і зцілення для своєї сім'ї. Це всього лише одна частина довгого процесу, який почався вісім років тому. Чесно кажучи, Анджеліна виснажена, але вона рада, що ця частина закінчилася", — заявив ЗМІ адвокат оскароносної актриси Джеймс Саймон.

Анджеліна Джолі тепер офіційно розлучена Фото: Getty

Під частиною, яка ще не закінчилася, він має на увазі той момент, що боротьба зірок за виноробню Chateau Miraval у Франції триває. Пітт судиться з Джолі за те, що та продала свою частку виноробні компанії Stoli Group російського олігарха Юрія Шефлера без його схвалення. Пізніше актриса у своїй заяві стверджувала, що це рішення було "суто фінансовим". Вона розповіла, що Stoli заплатили на $13 мільйонів більше, ніж пропонував Бред за Château Miraval

Зараз колишнє подружжя готове до того, що готове передати справу Miraval на розгляд суду присяжних.

Тим часом, за словами джерел, близьких до знаменитостей, Енджі "намагається бути світлою після темних часів".

"Вона не говорить про нього погано ні публічно, ні в приватному порядку. Діти виросли, розуміючи, що в деяких людей так багато влади і привілеїв, що їхні голоси не мають значення. Їхній біль не має значення. Вони хотіли, щоб вона говорила за себе, захищала себе всі ці роки. Але вона нагадує їм, що потрібно зосередитися на зміні законів, а не на публічних історіях", — сказав він у короткому коментарі.

Своєю чергою представник Бреда Пітта поки ніяк не прокоментував завершення розлучення.

Поставивши крапку в багаторічній боротьбі, Пітт фактично отримав "зелене світло" на те, щоб вивести свої стосунки з ювеліром Інес де Рамон на новий рівень. Пара з лютого живе разом і, за словами друзів, актор не просто закоханий у дівчину, молодшу за нього на 27 років, а хоче від неї дітей.

Історія кохання і крах шлюбу Бреда Пітта й Анджеліни Джолі

Роман між зірками спалахнув на зйомках шпигунського бойовика "Містер і місіс Сміт" у 2005 році. На той момент Пітт уже п'ять років був одружений з акторкою Дженніфер Еністон, яку кинув заради нового кохання. Його колишня дружина дуже важко переживала їхній розрив, але знайшла в собі сили пробачити Бреда і досі зберегла з ним теплі стосунки.

Ані Пітт, ані Джолі ніяк не коментували своїх стосунків доти, доки актриса не повідомила про вагітність у 2006 році. На той момент ЗМІ вже охрестили пару "Бранджеліна", з'єднавши два імені в одне. Про свої заручини закохані оголосили у квітні 2012 року. На той момент у них уже було шестеро дітей, троє з яких — Шайло і близнючки Вів'єн і Нокс – біологічні, а ще троє – Меддокс, Пакс і Захара — прийомні. До речі, перші фотографії Нокса і Вів'єн подружжя продало виданням People і Hello! за $14 мільйонів, а весь прибуток пожертвували фонду Джолі-Пітта. Це були найдорожчі знімки знаменитостей в історії.

23 серпня 2014 року в маєтку Шато Міраваль у Франції пара пов'язала себе узами шлюбу. На Енджі була сукня з фатою, розмальовані їхніми дітьми.

Незважаючи на красиву історію, щастя подружжя було недовгим. Уже 2016 року на борту приватного літака сталася серйозна сімейна сварка. За словами Джолі, Пітт перебрав зі спиртним і проявив агресію до неї та дітей.

Вона подала на розлучення у вересні 2016-го, і відтоді зірки сперечалися в судах з приводу опіки над дітьми та фінансових питань. Дійшло до того, що майже всі діти пари відмовилися від прізвища батька, причому Шайло відразу ж після свого 18-річчя подала документи на зміну прізвища з "Джолі-Пітт" на "Джолі", самостійно найнявши адвоката. Рішення Шайло сильно засмутило її батька.

Друзі актора кажуть, що він важко переживав таке ставлення дітей до себе і зараз дуже сумує за ними. Батьки Пітта вісім років не бачили своїх онуків.

Раніше Фокус писав, чому Анджеліна Джолі почувається самотньою.