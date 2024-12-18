Друзі Бреда Пітта розповіли, чому Анджеліна Джолі досі тягне з їхнім розлученням

Пітт хоче одружитися з Інес де Рамон і завести спільних дітей, але незавершене розлучення з Анджеліною Джолі не дає йому цього зробити.

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Голлівудська суперзірка Бред Пітт, якому 18 грудня виповнився 61 рік, не може одружитися зі своєю коханою Інес де Рамон, бо досі не врегулював розлучення з колишньою дружиною Анджеліною Джолі. Люди з оточення актора кажуть, що вона навмисно затягує процес, щоб перешкодити його третьому шлюбу, пише Daily Mail.

"Бред дійсно хоче знову одружитися, але Енджі все ще стоїть на шляху і він просто хоче, щоб це закінчилося. Вона тягнула з цим майже десять років. Тепер вона затягує із завершенням їхнього розлучення", – розповів таблоїду інсайдер.

Пітт уже досить довго зустрічається з 31-річною виконавчою директоркою ювелірної компанії Інес де Рамон. За словами близьких, він по-справжньому щасливий з нею та готовий перевести їхні стосунки на новий рівень. З лютого цього року пара живе разом в особняку Бреда.

Інформатор не виключає, що складні стосунки Пітта з його дітьми можуть бути ключовою причиною дій актриси. Можливо, вона чекає, поки близнюкам, Вів'єн і Ноксу, яким зараз по 16, виповниться 18 років, перш ніж завершити розлучення.

Бред Пітт та Інес де Рамон разом уже два роки Фото: Getty Images

У колишньої пари троє біологічних дітей — Шайло (18 років) і близнюки, а також прийомні діти Меддокс (23 роки), Пакс (21 рік) і Захар (19 років). Після скандального розставання батьків Захара, Шайло і Вів'єн виключили Пітт зі свого прізвища. Меддокс і Пакс не спілкуються з батьком, а близнюки поки не переривали з ним зв'язок.

"Енджі використовує це як ще одну тактику, щоб зберегти контроль над ним. Бред знає, що вона кипить від того, що він щасливий", — продовжило джерело. За його словами, Бред має твердий намір розв'язати всі свої юридичні проблеми з колишньою дружиною, а Інес готова підтримати його в тривалій боротьбі.

"Це триває вже вісім років і він хотів би продовжити стосунки з Інес. Вони обидва знають, що це неможливо, і це бісить Бреда.... Інес чекатиме стільки, скільки буде потрібно", — наголосив інсайдер.

Бред та Інес були вперше помічені разом під час концерту Боно в листопаді 2022 року. Згодом Інес ясно дала зрозуміти своїм друзям, сім'ї та колегам, що її стосунки з актором не підлягають обговоренню. Вона навіть зажадала від своїх ділових партнерів підписати угоди про нерозголошення, щоб гарантувати, що жодні подробиці її особистого життя не будуть розкриті.

Повідомляється, що Інес вживає цих запобіжних заходів, щоб не створювати в актора враження, що вона використовує їхні стосунки для здобуття слави.

З чуток, уже наступного року Пітт збирається зробити своїй дівчині пропозицію.

Раніше Фокус писав, як Анджеліна Джолі зізналася, що почувається самотньою.