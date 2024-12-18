Друзья Брэда Питта рассказали, почему Анджелина Джоли до сих пор тянет с их разводом

Питт хочет жениться на Инес де Рамон и завести общих детей, но незавершенный развод с Анджелиной Джоли не дает ему этого сделать.

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Голливудская суперзвезда Брэд Питт, которому 18 декабря исполнился 61 год, не может жениться на своей возлюбленной Инес де Рамон, потому что до сих пор не урегулировал развод с бывшей женой Анджелиной Джоли. Люди из окружения актера говорят, что она намеренно затягивает процесс, чтобы помешать его третьему браку, пишет Daily Mail.

"Брэд действительно хочет снова жениться, но Энджи все еще стоит на пути, и он просто хочет, чтобы это закончилось. Она тянула с этим почти десять лет. Теперь она затягивает с завершением их развода", – рассказал таблоиду инсайдер.

Питт уже довольно долго встречается с 31-летней исполнительной директором ювелирной компании Инес де Рамон. По словам близких, он по-настоящему счастлив с ней и готов перевести их отношения на новый уровень. С февраля этого года пара живет вместе в особняке Брэда.

Информатор не исключает, что сложные отношения Питта с его детьми могут быть ключевой причиной действий актрисы. Возможно, она ждет, пока близнецам, Вивьен и Ноксу, которым сейчас по 16, исполнится 18 лет, прежде чем завершить развод.

Брэд Питт и Инес де Рамон вместе уже два года Фото: Getty Images

У бывшей пары трое биологических детей — Шайло (18 лет) и близнецы, а также приемные дети Мэддокс (23 года), Пакс (21 год) и Захар (19 лет). После скандального расставания родителей Захара, Шайло и Вивьен исключили Питт из своей фамилии. Мэддокс и Пакс не общаются с отцом, а близнецы пока не прерывали с ним связь.

"Энджи использует это как еще одну тактику, чтобы сохранить контроль над ним. Брэд знает, что она кипит от того, что он счастлив", — продолжил источник. По его словам, Брэд твердо намерен решить все свои юридические проблемы с бывшей женой, а Инес готова поддержать его в продолжающейся борьбе.

"Это продолжается уже восемь лет и он хотел бы продолжить отношения с Инес. Они оба знают, что это невозможно, и это бесит Брэда…. Инес будет ждать столько, сколько потребуется", — подчеркнул инсайдер.

Брэд и Инес были впервые замечены вместе во время концерта Боно в ноябре 2022 года. Со временем Инес ясно дала понять своим друзьям, семье и коллегам, что ее отношения с актером не подлежат обсуждению. Она даже потребовала от своих деловых партнеров подписать соглашения о неразглашении, чтобы гарантировать, что никакие подробности ее личной жизни не будут раскрыты.

Сообщается, что Инес принимает эти меры предосторожности, чтобы не создавать у актера впечатления, что она использует их отношения для получения славы.

По слухам, уже в следующем году Питт собирается сделать своей девушке предложение.

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