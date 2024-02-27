Брэд Питт влюблен в Инес де Рамон, — источник

Пара уже начала жить вместе в доме актера. Впервые слухи о новом романе Питта появились в конце 2022 года.

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60-летний американский актер Брэд Питт влюблен в Инес де Рамон, 31. Об этом пишет People.

Многодетный отец "снова на вершине мира" в своей любовной жизни, рассказывает инсайдер. Звезда "Бойцовского клуба" каждый раз улыбается, когда он рядом с возлюбленной и "рад жить с ней".

Питт и де Рамон начали жить вместе, по словам источника, после того, как "они все равно проводили много времени у Брэда".

Инес де Рамон Фото: inesdrmn/instagram

Отношения между голливудским актером и Инес "серьезные", сказал источник, отметив, что "это первая девушка Брэда после [его] развода" с бывшей женой Анджелиной Джоли.

"После развода Брэд встречался, но несерьезно — это первые серьезные отношения, и он не мог быть счастливее", — рассказывал инсайдер.

Впервые пару заметили вместе на концерте Боно 20 ноября 2022 года в Лос-Анджелесе, во время которого они общались со знаменитостями, в том числе Шоном Пенном, Синди Кроуфорд и Рэнди Гербером.

До встречи с Питтом де Рамон, руководитель ювелирной компании Anita Ko Jewelry, была замужем за актером "Дневников вампира" Полом Уэсли с 2019 года до их развода в сентябре 2022 года.

Пол Уэсли и Инес де Рамон Фото: Getty

Тем временем Брэд Питт с 2000 года был женат на Дженнифер Энистон до 2005, когда он начал встречаться с Джоли во время работы над фильмом "Мистер и миссис Смит".

Впоследствии голливудский актер долгое время встречался, а затем женился на Анджелине, с которой до сих пор официально разводится, ведь пара делит шестерых общих детей и бизнесы.

Ранее Фокус писал о том, что Инес де Рамон переехала к Брэду Питту.