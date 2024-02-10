Брэд Питт и Анджелина Джоли до сих пор не закончили развод: в чем дело

Ранее сообщалось, что развод звездной пары окончательно завершен. Впрочем, остались вопросы, которые еще нужно решить.

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Развод голливудской актрисы Анджелины Джоли и актера Брэда Питта приближается к окончательному финалу. Об этом пишет TMZ.

В судебных документах, полученных изданием, каждая знаменитость "подает свою окончательную финансовую информацию другой стороне", что является существенным событием в деле за последние несколько лет.

Сообщается, что это "указывает на то, что один из самых легендарных браков и один из самых острых разводов в новейшей истории Голливуда наконец-то подходят к концу".

Брэд Питт и Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Питт и Джоли впервые встретились на съемках картины "Мистер и миссис Смит" в 2005 году, когда актер еще был женат на звезде "Друзей" Дженнифер Энистон.

Впоследствии стало известно о новом романе в Голливуде и разводе Брэда с Дженнифер. В 2014 "мистер и миссис Смит" официально поженились, однако уже через два года появилась информация об их разрыве. Сообщалось, что на частном самолете Питт начал оскорблять детей и жену.

Брэд Питт и Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

От звездного союза подрастают шестеро наследников (первые трое из них биологические): Шайло, Нокс, Вивьен, Захара, Пакс и Мэддокс. Именно за них разгорелась многолетняя судебная борьба, а также за бизнес во Франции — винодельню и поместье Шато "Мираваль".

Брэд Питт и Анджелина Джоли Фото: Getty Images

О личной жизни звезды фильма "Малефисента" практически ничего не известно, а ее бывший муж уже больше года встречается с моложе почти на 30 лет Инес де Рамон.

Напомним, дочь Брэда Питта Захара публично отказалась от его фамилии.

Также Фокус писал о скандале с резким высказыванием сына Брэда Питта об актере.