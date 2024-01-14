Брэда Питта заметили на редком свидании с Инес де Рамон (фото)

Об отношениях пары известно с осени 2022 года. Накануне они посетили художественную выставку.

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60-летний американский актер Брэд Питт и его девушка Инес де Рамон, 31, устроили редкое свидание в Беверли-Хиллз. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду фильма "Троя" и дизайнера ювелирных украшений заметили во время выхода из галереи Gagosian, когда они пробирались через стоянку к своему черному внедорожнику.

Звездная пара, которая впервые спровоцировала слухи о романе в ноябре 2022 года, продемонстрировала повседневные ансамбли во время посещения художественной выставки режиссера Беннета Миллера.

Одетый в коричневый кожаный бомбер, голливудский актер шел возле своей возлюбленной, которая была в стильном ансамбле, одетая в шерстяной кардиган и черные кожаные брюки. Она также держала в руках сумку.

Брэд Питт и Инес де Рамон

Питта и де Рамон впервые заметили вместе на концерте музыканта Боно в Лос-Анджелесе 15 ноября 2022 года.

Это произошло через два месяца после того, как избранница голливудского актера и ее бывший муж, звезда "Дневников вампира" Пол Уэсли, развелись после трех лет брака.

Инес де Рамон Фото: inesdrmn/instagram

Напомним, Брэд Питт отпраздновал 60-летие в рубашке за шесть тысяч долларов.

Также Фокус писал о продолжении противостояния Брэда Питта и Анджелины Джоли.