Бреда Пітта помітили на рідкісному побаченні з Інес де Рамон (фото)

Про стосунки пари відомо з осені 2022 року. Напередодні вони відвідали художню виставку.

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60-річний американський актор Бред Пітт і його дівчина Інес де Рамон, 31, влаштували рідкісне побачення в Беверлі-Гіллз. Про це пише Daily Mail.

Зірку фільму "Троя" і дизайнерку ювелірних прикрас помітили під час виходу з галереї Gagosian, коли вони пробиралися через стоянку до свого чорного позашляховика.

Зіркова пара, яка вперше спровокувала чутки про роман у листопаді 2022 року, продемонструвала повсякденні ансамблі під час відвідування художньої виставки режисера Беннета Міллера.

Одягнений у коричневий шкіряний бомбер, голівудський актор йшов біля своєї коханої, яка була в стильному ансамблі, одягнена у вовняний кардиган і чорні шкіряні штани. Вона тримала в руках сумку.

Бред Пітт та Інес де Рамон

Пітта та де Рамон вперше помітили разом на концерті музиканта Боно в Лос-Анджелесі 15 листопада 2022 року.

Це сталося через два місяці після того, як обраниця голівудського актора та її колишній чоловік, зірка "Щоденників вампіра" Пол Веслі, розлучилися після трьох років шлюбу.

Інес де Рамон Фото: inesdrmn/instagram

Нагадаємо, Бред Пітт відсвяткував 60-річчя в сорочці за шість тисяч доларів.

Також Фокус писав про продовження протистояння Бреда Пітта та Анджеліни Джолі.