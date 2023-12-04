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Стиль життя

Бред Пітт вважає, що Анджеліна Джолі налаштовує дітей проти нього

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Фото: Getty Images | Анджеліна Джолі та Бред Пітт

Експара почала процес розлучення ще у 2016 році, проте досі випливають нові подробиці їхнього протистояння.

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59-річний американський актор Бред Пітт упевнений, що саме його ексдружина Анджеліна Джолі, 48, налаштувала 20-річного сина Пакса проти батька. Про це пише Geo TV.

"Це тривало роками. Анджеліна намагається принизити його та зруйнувати його бізнес із виноробнею, який він збудував", — розповідає інсайдер.

Разом з цим, голівудська акторка, за словами джерел, налаштовує дітей проти їхнього батька. А їх в експари шестеро: усиновлені Меддокс, Пакс, Захара та біологічні Шайло, Нокс та Вівʼєн.

Нещодавно стало відомо, що Пакс, якого Джолі взяла у свою родину у 2007 році у Вʼєтнамі, обізвав Бреда Пітта нецензурними словами на День батька 2020 року. Юнак зазначив, що актор змушує своїх рідних тремтіти, а правда колись стане відомою.

Анджеліна Джолі із сином Паксом Fullscreen
Анджеліна Джолі із сином Паксом
Фото: Getty Images

Також інсайдер додав: "Бред вважає, що в Анджеліни підступна натура. Він упевнений, що Пакс не оприлюднив би це без відома та схвалення Енджі".

Попри те, що публікація Пакса була оприлюднена ще у 2020 році, про це стало відомо лише наразі. Офіційно колишнє зіркове подружжя не коментує інцидент, проте джерела розповідають, що Пітт важко переносить конфлікти з дітьми. Донька Захара також нещодавно публічно продемонструвала непорозуміння з актором, відмовившись від його прізвища.

Анджеліна Джолі з дітьми Fullscreen
Анджеліна Джолі з дітьми
Фото: Getty Images

Попри те, що розлучення Джолі та Пітта розпочалося у 2016 році, лише у 2023 вони остаточно врегулювали всі процеси щодо опіки над дітьми та спільних бізнесів, зокрема, виноробні у Франції.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі вперше зʼявилася на публіці після сварки сина Пакса з Бредом Піттом.

Також Фокус писав про розвиток особистого життя Бреда Пітта.