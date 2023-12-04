Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли настраивает детей против него

Экс-пара начала бракоразводный процесс еще в 2016 году, однако до сих пор всплывают новые подробности их противостояния.

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59-летний американский актер Брэд Питт уверен, что именно его экс-супруга Анджелина Джоли, 48, настроила 20-летнего сына Пакса против отца. Об этом пишет Geo TV.

"Это продолжалось годами. Анджелина пытается унизить его и разрушить его бизнес с винодельней, который он построил", — рассказывает инсайдер.

Вместе с этим, голливудская актриса, по словам источников, настраивает детей против их отца. А их у экс-пары шестеро: усыновленные Мэддокс, Пакс, Захара и биологические Шайло, Нокс и Вивьен.

Недавно стало известно, что Пакс, которого Джоли взяла в свою семью в 2007 году во Вьетнаме, обозвал Брэда Питта нецензурными словами на День отца 2020 года. Юноша отметил, что актер заставляет своих родных дрожать, а правда когда-то станет известной.

Анджелина Джоли с сыном Паксом Фото: Getty Images

Также инсайдер добавил: "Брэд считает, что у Анджелины коварная натура. Он уверен, что Пакс не обнародовал бы это без ведома и одобрения Энджи".

Несмотря на то, что публикация Пакса была обнародована еще в 2020 году, об этом стало известно только сейчас. Официально бывшие звездные супруги не комментируют инцидент, однако источники рассказывают, что Питт тяжело переносит конфликты с детьми. Дочь Захара также недавно публично продемонстрировала недоразумения с актером, отказавшись от его фамилии.

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

Несмотря на то, что развод Джоли и Питта начался в 2016 году, только в 2023 они окончательно урегулировали все процессы по опеке над детьми и совместных бизнесах, в частности, винодельни во Франции.

Напомним, Анджелина Джоли впервые появилась на публике после ссоры сына Пакса с Брэдом Питтом.

Также Фокус писал о развитии личной жизни Брэда Питта.