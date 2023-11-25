Брэд Питт и Инес де Рамон планируют провести вместе новогодние праздники (фото)

Инсайдеры также рассказали, планируют ли влюбленные сыграть свадьбу.

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59-летний американский актер Брэд Питт и его девушка Инес де Рамон, 30, планируют провести вместе новогодние праздники и свои дни рождения в декабре 2023 года. Об этом сообщает Daily Mail.

Влюбленные очень хотят организовать совместную вечеринку в честь 60-летия актера и 31-летия дизайнера ювелирных украшений. 18 декабря Брэд Питт празднует день рождения, а через день новый год жизни встретит его возлюбленная.

Вместе с этим, о свадьбе знаменитостей пока даже речь не идет, они просто "развлекаются" и получают наслаждение от своего романа, о котором стало известно в конце осени 2022 года.

"Разрабатывается совместное празднование дней рождения, Рождества, Нового года", — рассказал инсайдер.

Брэд Питт и Инес де Рамон

Голливудский актер, как сообщается, "стесняется" сказать "да" в третий раз. Ранее он уже был женат на Дженнифер Энистон и Анджелине Джоли, с которой воспитывал шестерых детей, трое из которых биологические.

"Брэд счастлив и влюблен в свою девушку Инес, но какие-либо признаки помолвки, женитьбы не появятся в ближайшее время", — признался источник.

Инес де Рамон

"Никто никого не заставляет двигаться быстро, нет мыслей о детях или что-то подобное, они абсолютно счастливы друг с другом и им нравится, как все просто, весело и увлекательно и всегда кажется новым", — подробнее поделился инсайдер.

Напомним, Брэд Питт появился с обручальным кольцом, которое ему могла подарить Инес.

Также Фокус писал о конфликте Брэда Питта с сыном Паксом.