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Стиль жизни

Брэд Питт продемонстрировал особое украшение (фото)

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Фото: Getty Images | Брэд Питт

Если бы он появился с таким аксессуаром в Европе, фанаты подумали бы, что актер помолвлен или женат.

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59-летний американский актер Брэд Питт появился с особым аксессуаром. Об этом пишет Daily Mail.

Накануне бывший муж Анджелины Джоли сверкнул золотым кольцом на безымянном пальце правой руки. Оскароносный актер поднял руку, когда публика заметила кольцо.

Впрочем, в США обручальные кольца носят на левой руке, а за рубежом — на правой. Поэтому, судя по всему, на свадьбу Питт еще не намекает.

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Однако аксессуар, возможно, является перстнем-обещанием от его новой возлюбленной, 30-летней дизайнера украшений Инес де Рамон.

Возлюбленная голливудского актера также демонстрировала особые украшения: ее заметили в ожерелье с инициалами Брэда Питта "B" летом 2023 года.

Брэд Питт

Это произошло после нескольких сообщений о том, что пара сейчас "сильнее, чем когда-либо", и Брэд говорил своим друзьям, что Инес его "девушка".

Ранее актер носил обручальное кольцо дважды в жизни: когда он был женат на Дженнифер Энистон с 2000 по 2005, а затем, когда он был женат на Анджелине Джоли с 2014 по 2019 (хотя она подала на развод в 2016 году).

Инес де Рамон с бывшим мужем Полом Уэсли Fullscreen
Инес де Рамон с бывшим мужем Полом Уэсли
Фото: Getty

Это происходит перед тем, как Инес и Брэд собираются праздновать свои дни рождения вместе. 18 декабря актеру исполнится 60 лет, а на следующий день, 19 декабря, Инес — 31 год.

Напомним, 19-летний сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Пакс резко высказался в сторону своего звездного отца.

Также Фокус писал о новом этапе отношений Брэда Питта и Инес де Рамон.