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Стиль жизни

Девушку Брэда Питта заметили на фоне их первой годовщины отношений (фото)

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Фото: Getty Images | Брэд Питт

Бывший муж Анджелины Джоли и дизайнер ювелирных украшений Инес де Рамон встречаются с ноября 2022 года.

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Девушку Брэда Питта Инес де Рамон заметили на фоне их первой годовщины отношений. Об этом пишет Daily Mail.

Возлюбленная голливудского актера решала свои дела в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, после того, как недавно отпраздновала первую годовщину с 59-летним Питтом.

33-летняя дизайнер ювелирных изделий продемонстрировала свое чувство стиля в структурированном темном блейзере и светлых джинсах-клеш.

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Называет своей девушкой: отношения Брэда Питта с Инес де Рамон вышли на новый уровень

Инес де Рамон, которая в прошлом году развелась со своим бывшим мужем Полом Уэсли после почти пяти лет брака, дополнила свой образ парой солнцезащитных очков-авиаторов, черной сумкой Chanel и осенними ботинками. Ее черные волосы были распущены.

Ее увидели после сообщений о том, что Брэд Питт представляет Инес знакомым как "свою девушку".

"Это первые настоящие отношения Брэда после развода", — рассказывал источник.

Инес де Рамон

Под разводом инсайдер имеет в виду многолетние отношения актера с Анджелиной Джоли, с которой они начали бракоразводный процесс еще в 2016 году, а в 2023 лишь окончательно решили все спорные вопросы относительно опеки над шестью детьми и совместных бизнесов.

Анджелина Джоли и Брэд Питт Fullscreen
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Фото: Getty Images

Напомним, как начиналась романтическая история Брэда Питта и Анджелины Джоли.

Также Фокус писал о реакции Брэда Питта на то, что Джоли устроила их 15-летнюю дочь на работу.