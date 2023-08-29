Брэд Питт отреагировал на новую работу его 15-летней дочери

Бывшие звездные супруги снова на грани ссоры.

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59-летний американский актер Брэд Питт не поддерживает идею бывшей жены Анджелины Джоли устроить их 15-летнюю биологическую дочь на работу. Об этом пишет Life and Style.

Инсайдеры рассказали журналу, что голливудскому актеру не нравится идея, чтобы Вивьен работала вместе со своей мамой в театре. Питта не устраивает такое развитие событий не потому, что он не хочет, чтобы она была в индустрии развлечений, а потому, что он считает, что это повлияет на их отношения.

"Он считает, что это просто очередная попытка Энджи вбить клин между ним и его дочерью", — сказал инсайдер. "Ситуация положила начало совершенно новой войне между Брэдом и Энджи. Конечно, Брэд рад, что Вивьен нашла то, чем она увлечена, но он волнуется, что может потерять ее в процессе".

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Анджелина Джоли с дочерью Вивьен Фото: Getty

15-летняя Вивьен может начать работать вместе со своей звездной мамой в театре.

"Она очень вдумчиво и серьезно относится к театру и упорно работает, чтобы лучше всего понять, как сделать вклад", — рассказывала Анджелина Джоли о своей наследнице.

Брэд Питт и Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Бывшие супруги воспитывают шестерых детей: Мэддокс, 21, Пакс, 19, Захара, 18, Шайло, 17, и близнецы Нокс и Вивьен, 15.

С момента начала развода в 2016 году они борются за опеку над наследниками. В 2021 году Питт получил совместную опеку, но Джоли, как сообщается, боролась с этим. Лишь летом 2023 года они окончательно урегулировали все процессы.

Напомним, Анджелина Джоли и Сальма Хайек сходили с детьми на ужин.

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