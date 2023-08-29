Бред Пітт відреагував на нову роботу його 15-річної доньки

Колишнє зіркове подружжя знову на межі сварки.

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59-річний американський актор Бред Пітт не підтримує ідею колишньої дружини Анджеліни Джолі влаштувати їхню 15-річну біологічну доньку на роботу. Про це пише Life and Style.

Інсайдери розповіли журналу, що голівудському актору не подобається ідея, щоб Вів’єн працювала разом зі своєю мамою в театрі. Пітта не влаштовує такий розвиток подій не тому, що він не хоче, щоб вона була в індустрії розваг, а тому, що він вважає, що це вплине на їхні стосунки.

"Він вважає, що це просто чергова спроба Енджі вбити клин між ним і його дочкою", — сказав інсайдер. "Ситуація поклала початок абсолютно новій війні між Бредом і Енджі. Звичайно, Бред радий, що Вів’єн знайшла те, чим вона захоплена, але він хвилюється, що може втратити її в процесі".

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Анджеліна Джолі з донькою Вівʼєн Фото: Getty

15-річна Вів’єн може почати працювати разом зі своєю зірковою мамою в театрі.

"Вона дуже вдумливо і серйозно ставиться до театру і наполегливо працює, щоб найкраще зрозуміти, як зробити внесок", — розповідала Анджеліна Джолі про свою спадкоємицю.

Бред Пітт та Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Колишнє подружжя виховує шістьох дітей: Меддокс, 21, Пакс, 19, Захара, 18, Шайло, 17, і близнюки Нокс і Вів'єн, 15.

З моменту початку розлучення у 2016 році вони борються за опіку над спадкоємцями. У 2021 році Пітт отримав спільну опіку, але Джолі, як повідомляється, боролася з цим. Лише влітку 2023 року вони остаточно врегулювали всі процеси.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі та Сальма Хаєк сходили з дітьми на вечерю.

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