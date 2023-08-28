Анджеліна Джолі та Сальма Хаєк сходили з дітьми на вечерю (фото)

Знаменитості, відомі давньою дружбою та співпрацею у фільмі "Вічні", відвідали ресторан у Лос-Анджелесі.

Related video

48-річна американська акторка Анджеліна Джолі та 56-річна Сальма Хаєк об’єдналися, щоб порадувати своїх дітей спільною вечерею у популярному місці серед знаменитостей у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Джолі та Хаєк з дітьми відвідали заклад "The Nice Guy". Анжеліна та її 19-річний син Пакс були помічені, коли прощалися з її давньою подругою та її 15-річною донькою Валентиною, коли разом виходили з ресторану.

Для вечірнього виходу колишня дружина Бреда Пітта обрала елегантний чорний костюм під класичним світлим тренчем. Вона додала до образу масивні сонцезахисні окуляри та розпустила волосся.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Сальма Хаєк зібрала волосся у хвіст та також продемонструвала образ у темних відтінках.

Анджеліна та Сальма — давні подруги, вони разом знімалися у фільмі Marvel "Вічні" 2021 року. Джолі навіть відсвяткувала 55-річчя Сальми з нею та її родиною.

Сальма також зіграє головну роль у майбутній драмі Анджеліни Джолі під назвою "Без крові".

Вона в захваті від досвіду роботи зі своєю близькою подругою і назвала її "ймовірно, найкращим режисером, з яким коли-небудь працювала".

Нагадаємо, Анджеліна Джолі взяла 15-річну доньку Вівʼєн на роботу.

Також Фокус писав про історію кохання Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, які лише влітку 2023 року остаточно врегулювали процес розлучення.