Анджелина Джоли и Сальма Хайек сходили с детьми на ужин (фото)

Знаменитости, известные давней дружбой и сотрудничеством в фильме "Вечные", посетили ресторан в Лос-Анджелесе.

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48-летняя американская актриса Анджелина Джоли и 56-летняя Сальма Хайек объединились, чтобы порадовать своих детей совместным ужином в популярном месте среди знаменитостей в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Джоли и Хайек с детьми посетили заведение "The Nice Guy". Анжелина и ее 19-летний сын Пакс были замечены, когда прощались с ее давней подругой и ее 15-летней дочерью Валентиной, когда вместе выходили из ресторана.

Для вечернего выхода бывшая жена Брэда Питта выбрала элегантный черный костюм под классическим светлым тренчем. Она добавила к образу массивные солнцезащитные очки и распустила волосы.

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Сальма Хайек собрала волосы в хвост и также продемонстрировала образ в темных оттенках.

Анджелина и Сальма — давние подруги, они вместе снимались в фильме Marvel "Вечные" 2021 года. Джоли даже отпраздновала 55-летие Сальмы с ней и ее семьей.

Сальма также сыграет главную роль в предстоящей драме Анджелины Джоли под названием "Без крови". Она в восторге от опыта работы со своей близкой подругой и назвала ее "вероятно, лучшим режиссером, с которым когда-либо работала".

Напомним, Анджелина Джоли взяла 15-летнюю дочь Вивьен на работу.

Также Фокус писал об истории любви Анджелины Джоли и Брэда Питта, которые лишь летом 2023 года окончательно урегулировали бракоразводный процесс.