Дівчину Бреда Пітта помітили на фоні їхньої першої річниці стосунків (фото)
Колишній чоловік Анджеліни Джолі та дизайнерка ювелірних прикрас Інес де Рамон зустрічаються з листопада 2022 року.
Дівчину Бреда Пітта Інес де Рамон помітили на фоні їхньої першої річниці стосунків. Про це пише Daily Mail.
Кохана голівудського актора вирішувала свої справи в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, після того, як нещодавно відсвяткувала свою першу річницю з 59-річним Піттом.
33-річна дизайнерка ювелірних виробів продемонструвала своє почуття стилю в структурованому темному блейзері та світлих джинсах-кльош.Важливо
Інес де Рамон, яка минулого року розлучилася зі своїм колишнім чоловіком Полом Веслі після майже п’яти років шлюбу, доповнила свій образ парою сонцезахисних окулярів-авіаторів, чорною сумкою Chanel і осінніми черевиками. Її чорне волосся було розпущене.
Її побачили після повідомлень про те, що Бред Пітт представляє Інес знайомим як "свою дівчину".
"Це перші справжні стосунки Бреда після розлучення", — розповідало джерело.
Під розлученням інсайдер має на увазі багаторічні стосунки актора з Анджеліною Джолі, з якою вони почали шлюборозлучний процес ще у 2016 році, а в 2023 лише остаточно вирішили всі спірні питання щодо опіки над шістьма дітьми та спільних бізнесів.
Нагадаємо, як починалася романтична історія Бреда Пітта та Анджеліни Джолі.
Також Фокус писав про реакцію Бреда Пітта на те, що Джолі влаштувала їхню 15-річну доньку на роботу.