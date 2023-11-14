Называет своей девушкой: отношения Брэда Питта с Инес де Рамон вышли на новый уровень

Пара встречается почти год, и, по словам инсайдеров, у них все складлывается просто отлично.

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59-летний актер Брэд Питт всем друзьям уже представляет 32-летнего дизайнера ювелирных украшений Инес де Рамон как свою девушку, пишет People со ссылкой на слова инсайдеров.

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"Это первые настоящие отношения Брэда после развода. Приятно видеть его в хорошем настроении. Инес делает его очень счастливым", – добавили источники

Совсем недавно влюбленные посетили 12-ый ежегодный гала-концерт Art+Film Gala LACMA в Лос-Анджелесе. Они не позировали вместе на красной дорожке, но отлично проводили время и активно общались с друзьями, много смеялись и шутили.

Инес и Брэд, которые скоро отметят первую годовщину своего знакомства, завязали романтические отношения в ноябре 2022 года. По информации СМИ, они стараются все свободное время проводить вместе.

Более того, инсайдер заявил, что де Рамон, которая была замечена демонстрирующей свои чувства к звезде "Бойцовского клуба" и носившей ожерелье с буквой "Б" всего несколько месяцев назад, особенно "стала очень близка" с "внутренним кругом друзей" Питта.

Семь лет назад Питт расстался с Анджелиной Джоли, с которой воспитывал шестерых детей. Развод пары и последовавшие за ним судебные тяжбы по поводу финансовых вопросов и опеки над детьми, трое из которых – приемные, еще больше отдалили бывших супругов друг от друга.

Хотя у Питта и де Рамон все складывается хорошо, он не спешит знакомить девушку со своими сыновьями и дочерьми. Сначала актер хочет убедиться в том, что эти отношения серьезные и перспективные.

Ранее Фокус писал, что Брэд Питт обнародовал письмо российского миллиардера-винопроизводителя к Анджелине Джоли. Именно ему актрис продала свою долю в винодельне Шато Мираваль.