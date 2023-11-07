Брэд Питт и его девушка готовятся отметить первую годовщину отношений

Актер не форсирует события и хочет убедиться в том, что эти отношения – надолго.

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59-летний американский актер Брэд Питт и его 32-летняя подруга, дизайнер ювелирных украшений Инес де Рамон вместе посетили гала-концерт LACMA Art+Film Gala в Лос-Анджелесе и, по словам очевидцев, выглядели счастливыми, пишет People.

"Они были очень влюбленными. Смеялись и шутили со всеми вокруг. Кажется, они хорошо проводили время", – говорят очевидцы.

На церемонии чествовали режиссера Дэвида Финчера. Питт работал с ним над фильмами "Семь" (1995), "Бойцовский клуб" (1999) и "Загадочная история Бенджамина Баттона" (2008) и представил его на мероприятии.

Семь лет назад Питт развелся с оскароносной Анджелиной Джоли. Вместе они воспитывали шестерых детей, трое из которых – приемные. На протяжении последних лет бывшие супруги воевали в судах по финансовым вопросам и за опеку над детьми, вынося на публику очень неприятные моменты из семейной жизни.

О том, что у Питта наметились первые серьезные отношения после развода, таблоиды заговорили в ноябре прошлого года после того, как его заметили вместе с девушкой на концерте Боно в Лос-Анджелесе. Пара чувствовала себя уютно, и актер даже представил новую избранницу своим лучшим друзьям, Синди Кроуфорд и Рэнди Герберу.

Инес и Брэд проводили много времени вместе. С тех пор девушка вошла в близкий круг друзей актера, а на ее шее заметили подвеску с буквой Б.

Несмотря на то, что роман развивается, Питт не спешит знакомить возлюбленную со своими детьми. Как говорят близкие в нему люди, он "пока еще не готов полностью принять де Рамон в свою семью".

"Дело не в том, что он не любит Инес. Просто он хочет убедиться, что эти отношения пройдут долгий путь, прежде чем он сделает важный шаг", — добавил источник. Он уточнил, что Брэд не знакомил своих детей ни с одной из женщин, с которыми встречался ранее.

Де Рамон рассталась с 41-летней звездой "Дневников вампира" Полом Уэсли после трех лет брака в сентябре 2022 года и подала на развод через пять месяцев после их расставания.

"Брэд действительно поддерживал Инес, пока она переживала развод, потому что он понимает, как это может быть", — сообщил источник.

В свою очередь она поддержала Питта, когда он вступил в ожесточенную судебную тяжбу с Джоли по поводу их французской винодельни Château Miraval. Актер обвинил бывшую жену в незаконной продаже ее акций винодельне.

"Широко известно, что Брэд сталкивается с множеством юридических драм, но чувства Инес к нему ничуть не поколебались. Во всяком случае, это только укрепило их связь во многих отношениях. Они очень открыты и честны, когда дело доходит до разговоров о своей жизни, будь то хорошие или плохие времена", – утверждает инсайдер.

Ранее Фокус писал, что Брэд Питт обнародовал письмо российского миллиардера-винодела к Анджелине Джоли.