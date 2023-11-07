Бред Пітт і його дівчина готуються відзначити першу річницю стосунків

Актор не форсує події і хоче переконатися в тому, що ці стосунки — надовго.

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59-річний американський актор Бред Пітт і його 32-річна подруга, дизайнерка ювелірних прикрас Інес де Рамон разом відвідали гала-концерт LACMA Art+Film Gala в Лос-Анджелесі та, за словами очевидців, мали щасливий вигляд, пише People.

"Вони були дуже закоханими. Сміялися і жартували з усіма навколо. Здається, вони добре проводили час", — кажуть очевидці.

На церемонії вшановували режисера Девіда Фінчера. Пітт працював з ним над фільмами "Сім" (1995), "Бійцівський клуб" (1999) і "Загадкова історія Бенджаміна Баттона" (2008) і представив його на заході.

Сім років тому Пітт розлучився з оскароносною Анджеліною Джолі. Разом вони виховували шістьох дітей, троє з яких — прийомні. Упродовж останніх років колишнє подружжя воювало в судах з фінансових питань і за опіку над дітьми, виносячи на публіку дуже неприємні моменти з сімейного життя.

Про те, що у Пітта намітилися перші серйозні стосунки після розлучення, таблоїди заговорили в листопаді минулого року після того, як його помітили разом із дівчиною на концерті Боно в Лос-Анджелесі. Пара почувалася затишно, і актор навіть представив нову обраницю своїм найкращим друзям, Сінді Кроуфорд і Ренді Герберу.

Інес і Бред проводили багато часу разом. Відтоді дівчина увійшла до близького кола друзів актора, а на її шиї помітили підвіску з літерою Б.

Незважаючи на те, що роман розвивається, Пітт не поспішає знайомити кохану зі своїми дітьми. Як кажуть близькі до нього люди, він "поки що не готовий повністю прийняти де Рамон у свою сім'ю".

"Річ не в тому, що він не любить Інес. Просто він хоче переконатися, що ці стосунки пройдуть довгий шлях, перш ніж він зробить важливий крок", — додало джерело. Воно уточнило, що Бред не знайомив своїх дітей з жодною з жінок, з якими зустрічався раніше.

Де Рамон розлучилася з 41-річною зіркою "Щоденників вампіра" Полом Веслі після трьох років шлюбу у вересні 2022 року і подала на розлучення через п'ять місяців після їхнього розставання.

"Бред дійсно підтримував Інес, поки вона переживала розлучення, тому що він розуміє, як це може бути", — повідомило джерело.

Зі свого боку вона підтримала Пітта, коли він вступив у запеклу судову тяганину з Джолі з приводу їхньої французької виноробні Château Miraval. Актор звинуватив колишню дружину в незаконному продажі її акцій виноробні.

"Давно відомо, що Бред стикається з безліччю юридичних драм, але почуття Інес до нього анітрохи не похитнулися. Принаймні, це тільки зміцнило їхній зв'язок у багатьох відношеннях. Вони дуже відкриті й чесні, коли справа доходить до розмов про своє життя, чи то хороші, чи то погані часи", — стверджує інсайдер.

Раніше Фокус писав, що Бред Пітт оприлюднив лист російського мільярдера-винороба до Анджеліни Джолі.