Бред Пітт уперше вийшов у світ зі своєю новою дівчиною Інес де Рамон
Пітт та Інес відвідали церемонію після вручення французької кінопремії César Awards.
Бред Пітт уперше з'явився зі своєю новою дівчиною Інес де Рамон на офіційному заході. Це була вечеря в Парижі після вручення премії César Awards, де Пітт подякував режисеру Девіда Фінчера за спільну роботу. Про це пише People.
59-річний Пітт здивував режисера, несподівано з'явився на церемонії Сезар. Девід Фінчер отримав почесну нагороду на 48-й церемонії у паризькій залі "Олімпія".
Вручивши режисерові статуетку, Пітт охарактеризував Фінчера як "найвибагливішого до себе, хоч і найрозумнішого хлопця в цій кімнаті та найсмішнішого", якого Пітт знав.
Піт зіграв у таких фільмах Фінчера, як "Сім", "Бійцівський клуб" та "Загадкова історія Бенджаміна Баттона", і зі сцени він визнав, що хоч із режисером нелегко працювати, але це вартує всіх витрачених зусиль.
"Я стільки разів від нього чув: давайте знімемо це, перш ніж ми всі втратимо волю до життя", — пожартував актор.
Після церемонії його бачили на офіційній вечері разом з Інес де Рамон.
Інсайдери повідомили, що у Францію пара прибула окремо. Пітт, який зараз зайнятий на зйомках фільму "Вовки", з Джорджем Клуні у Нью-Йорку, прилетів у Париж у четвер увечері, а де Рамон прибула на день пізніше.
Уперше Бреда Пітта та Інес де Рамон разом помітили на концерті в Лос-Анджелесі ще в листопаді минулого року. І тоді інсайдери розповіли, що вони зустрічалися кілька місяців до цього, успішно ховаючись від журналістів.
Після розлучення з Анджеліною Джолі у 2016 році зірка "Вавилона" була пов'язана з кількома жінками, зокрема з Емілі Ратаковськи та Ніколь Потуральськи.
Тим часом, Інес де Рамон та її колишній чоловік, зірка "Щоденників вампіра" Пол Веслі, без скандалів розлучилися у травні 2022 року після трьох років шлюбу. З Піттом вона познайомилася через спільного друга.
Раніше стало відомо, що Бред Пітт дуже щасливий з Інес і вже встиг познайомити її зі своїми дітьми. І йому абсолютно байдуже, що про це подумає Анджеліна Джолі, розлучення з якою триває вже кілька років.
А Джордж Клуні був радий дізнатися, що Пітт почав з кимось зустрічатися. Клуні вважає, що Бред "нарешті знайшов когось, про кого можна дбати" після багатьох років напружених стосунків і розлучення з Анджеліною Джолі.