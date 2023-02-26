Бред Пітт уперше вийшов у світ зі своєю новою дівчиною Інес де Рамон

Пітт та Інес відвідали церемонію після вручення французької кінопремії César Awards.

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Бред Пітт уперше з'явився зі своєю новою дівчиною Інес де Рамон на офіційному заході. Це була вечеря в Парижі після вручення премії César Awards, де Пітт подякував режисеру Девіда Фінчера за спільну роботу. Про це пише People.

59-річний Пітт здивував режисера, несподівано з'явився на церемонії Сезар. Девід Фінчер отримав почесну нагороду на 48-й церемонії у паризькій залі "Олімпія".

Вручивши режисерові статуетку, Пітт охарактеризував Фінчера як "найвибагливішого до себе, хоч і найрозумнішого хлопця в цій кімнаті та найсмішнішого", якого Пітт знав.

Піт зіграв у таких фільмах Фінчера, як "Сім", "Бійцівський клуб" та "Загадкова історія Бенджаміна Баттона", і зі сцени він визнав, що хоч із режисером нелегко працювати, але це вартує всіх витрачених зусиль.

"Я стільки разів від нього чув: давайте знімемо це, перш ніж ми всі втратимо волю до життя", — пожартував актор.

Після церемонії його бачили на офіційній вечері разом з Інес де Рамон.

[ + – ] Інес де Рамон та Бред Пітт на вечері після церемонії "Сезар"

Інсайдери повідомили, що у Францію пара прибула окремо. Пітт, який зараз зайнятий на зйомках фільму "Вовки", з Джорджем Клуні у Нью-Йорку, прилетів у Париж у четвер увечері, а де Рамон прибула на день пізніше.

[ + – ] Інес де Рамон та Бред Пітт на вечері після церемонії "Сезар"

Уперше Бреда Пітта та Інес де Рамон разом помітили на концерті в Лос-Анджелесі ще в листопаді минулого року. І тоді інсайдери розповіли, що вони зустрічалися кілька місяців до цього, успішно ховаючись від журналістів.

Після розлучення з Анджеліною Джолі у 2016 році зірка "Вавилона" була пов'язана з кількома жінками, зокрема з Емілі Ратаковськи та Ніколь Потуральськи.

Тим часом, Інес де Рамон та її колишній чоловік, зірка "Щоденників вампіра" Пол Веслі, без скандалів розлучилися у травні 2022 року після трьох років шлюбу. З Піттом вона познайомилася через спільного друга.

Раніше стало відомо, що Бред Пітт дуже щасливий з Інес і вже встиг познайомити її зі своїми дітьми. І йому абсолютно байдуже, що про це подумає Анджеліна Джолі, розлучення з якою триває вже кілька років.

А Джордж Клуні був радий дізнатися, що Пітт почав з кимось зустрічатися. Клуні вважає, що Бред "нарешті знайшов когось, про кого можна дбати" після багатьох років напружених стосунків і розлучення з Анджеліною Джолі.