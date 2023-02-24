"Приємно бачити": Джордж Клуні прокоментував нові стосунки Бреда Пітта

Про новий роман колишнього чоловіка Анджеліни Джолі стало відомо восени 2022.

Related video

61-річний американський актор Джордж Клуні прокоментував новий роман Бреда Пітта. Про це пише Daily Mail.

Повідомляється, що колега Пітта по цеху дуже радий за нові романтичні стосунки актора з велнес-коучем Інес де Рамон. Клуні вважає, що Бред "нарешті знайшов когось, про кого можна турбуватися" після років напружених стосунків та розлучення з Анджеліною Джолі.

"Джордж давав Бреду поради щодо романтичних стосунків з Інес, і Клуні подобається, що Пітт знайшов когось, про кого він по-справжньому дбає. Джордж думає, що Інес якраз у смаку Бреда, а Бред дійсно не мав такого з часів Анджеліни, так що це приємно бачити", — розповідає інсайдер.

[ + – ] Інес де Рамон та Бред Пітт

Про стосунки голлівудського актора та колишньої дружини Пола Веслі стало відомо восени 2022. Зіркову пару вже кілька разів помічали на побаченнях, вони зустріли Новий 2023 рік та будують серйозні стосунки.

Тим часом Пітт продовжує боротьбу в судах за опіку над шістьма спільними дітьми від шлюбу з акторкою Анджеліною Джолі (троє з яких біологічні).

Нагадаємо, Бред Пітт оригінально привітав свою нову дівчину з Днем закоханих 2023.

Також Фокус писав про знайомство Інес де Рамон та дітей Бреда Пітта від союзу з Анджеліною Джолі.